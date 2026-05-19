수출입은행, 공급망 상생금융 플랫폼 가동…중소·중견기업 동반성장 지원

이차전지·원전 대기업 연계…협력사 금융지원 확대

260519_수은_사진 0 황기연 한국수출입은행장(왼쪽 세 번째)이 19일 서울 영등포구 한국수출입은행 본점에서 열린 업무협약식에 참석해 허장 재정경제부 제2차관(오른쪽 세 번째) 및 주요 대기업 재무담당자들과 함께 기념촬영을 하고 있다./한국수출입은행

한국수출입은행이 이차전지와 원전 등 주요 공급망 대기업과 손잡고 협력 중소·중견기업에 대한 금융지원을 확대한다.수출입은행은 19일 서울 영등포구 수출입은행 본점에서 '공급망 상생금융 업무협약식'을 열고 공급망안정화기금을 활용한 상생금융 프로그램을 본격 가동한다고 밝혔다.공급망안정화기금은 정부가 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위해 지난 2024년 수출입은행에 설치한 정책금융 재원이다. 수출입은행은 올해 4월까지 이 기금을 통해 총 11조5000억원의 자금을 지원해왔다.이번에 도입되는 공급망 상생금융 프로그램은 대기업이 협력 중소·중견기업을 추천하면, 수출입은행이 해당 기업의 원재료 공급과 구매 관련 자금을 지원하는 구조다. 공급망의 최종 수요처인 대기업과 협력사의 거래 관계를 바탕으로 자금 지원 대상을 발굴하는 방식이다.수출입은행은 협력 중소·중견기업에 최대 2.4%포인트의 우대금리를 제공한다. 비수도권에 있는 중소·중견기업에는 최대 우대금리 한도 내에서 0.2%포인트 추가 우대금리를 적용해 지역 공급망 생태계 지원도 강화하기로 했다. 대출 한도도 기존보다 10% 늘린다.황기연 행장은 "대·중소기업 상생협력을 위한 맞춤형 금융 플랫폼을 출범한 만큼, 첨단전략산업과 에너지 등 주요 분야에서 중소·중견기업의 동반성장을 적극 견인할 것"이라며 "대기업과 협력사가 함께 강해지는 공급망 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.