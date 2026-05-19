[여행브리핑] 파라다이스 부산 ‘BTS 아리랑’ 테마 공간 外

[사진] BTS THE CITY ARIRANG BUSAN 키비주얼 0 파라다이스 제공

평창 워터파크(원본) 0 평창 휘닉스파크./ 휘닉스호텔앤드리조트 제공

[롯데월드 어드벤처 부산] 신규 어트랙션 포비든캐슬 (2) 0 포비든캐슬./ 롯데월드 제공

2. 에버랜드 장미축제가 열리는 로즈가든 0 로즈가든. / 에버랜드 제공

파라다이스 호텔 부산이 방탄소년단(BTS) 더 시티 아리랑 부산 프로젝트의 브랜딩 테마 객실을 운영한다. BTS 공연일인 6월 12~13일을 포함해 6월 5일부터 21일까지 해당 테마 객실을 운영하고 거점별 테마 공간을 조성해 체류형 경험을 제공할 예정이다. 브랜딩 테마 객실은 BTS 프로젝트의 감성을 담은 굿즈로 꾸민다. 스트링백과 여행용 파우치, 투명 아크릴 토퍼 등이 비치된다. 객실 유리창에는 프로젝트 디자인 큐방이 장식되고, 호텔 외벽에는 프로젝트 상징색인 붉은 빛의 조명 연출이 펼쳐진다. '아리랑 가든'과 '오션풀 라운지' 등 호텔 곳곳은 포토존으로 연출된다. 파라다이스 호텔 부산은 추후 BTS 신보 발매 및 투어 기념 이벤트와 상품을 차례로 선보일 예정이다.휘닉스호텔앤드리조트는 여름휴가를 미리 준비할 수 있는 '얼리 썸머' 상품을 운영한다. 투숙 기간은 8월 말까지다. 강원도 평창에 위치한 휘닉스 파크는 객실과 조식, 블루캐니언 워터파크 이용 혜택 등으로 상품을 구성했다. 2박 상품 이용 시에는 루지 또는 상상놀이터 이용이 추가된다. 제주 섭지코지에 위치한 휘닉스 아일랜드는 숙박일수별 상품을 운영한다. 1박·2박·3박 상품에 따라 조식과 안도 타다오가 설계한 글라스하우스 내 플로이스트 베이커리 카페 이용권 등이 포함된다. 수영장과 키즈 플레이 라운지도 무료로 이용할 수 있다. 이번 상품 1차 판매 기간은 6월 12일까지다.롯데월드 어드벤처 부산은 신규 어트랙션 '포비든캐슬'을 오픈했다. 지난 4월 바이킹 '파이러츠스윙십'에 이어 롯데월드 부산이 올해 두 번째로 공개한 어트랙션이다. 포비든캐슬은 탑승 중심의 어트랙션과 비교해 미디어 콘텐츠에 기반한 체험형 어트랙션이라는 특징이 있다. 길이 38m의 대형 커브드 스크린과 모션 시뮬레이터의 결합으로 완성됐다. 스크린을 통해 공룡 섬 탐험의 여정이 펼쳐진다. 차량 탑승물은 상하 이동, 회전 등의 모션으로 스크린 속 영상과 완벽히 동기화된다. 거대한 공룡을 피해 차량이 급회전하는 아찔함과 충돌하는 순간의 충격을 온몸으로 느낄 수 있다는 평가다. 롯데월드 부산은 향후 세계 최초로 도입되는 롤러코스터를 선보이는 등 어트랙션을 지속 강화할 계획이다.삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 22일부터 6월 21일까지 장미축제를 개최한다. 720품종 300만 송이 장미가 만발해 방문객을 맞을 예정이다. 올해 장미축제는 지난해 첫 선을 보인 '로로티' 테마를 업그레이드했다. 로즈가든은 장미와 조명, 음악, 아트워크가 어우러진 로맨틱한 공간으로 꾸며진다. 유명 아티스트의 감성을 담은 포토존과 장미 테마 먹거리, 굿즈, 공연 등 콘텐츠도 마련된다. 로즈가든 인근의 이탈리안 레스토랑 쿠치나마리오는 다리아송 작가의 동화 같은 일러스트를 활용해 호텔 레스토랑 콘셉트로 변신한다. 6월 3일에는 감성 가득 라이브 밴드부터 파워풀한 댄스, 감미로운 R&B 등 다양한 장르의 아티스트가 출연하는 '청춘마이크' 공연이 로즈가든에서 열린다. 에버랜드 인스타그램에서는 장미축제에 가고 싶은 이유를 댓글로 남기면 에버랜드 이용권과 식사권, 캐빈호스텔 숙박권 등을 증정하는 '호텔 로로티 호캉스 이벤트'가 26일까지 진행된다.