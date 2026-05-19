계룡그룹 KR산업, 경남 ‘엘리프 창원’ 100% 계약 완료

이미지 0 경남 창원시 '엘리프 창원' 투시도./KR산업

계룡그룹 계열사 KR산업이 경남 창원시 의창구 명곡 공공주택지구에 공급한 '엘리프 창원'을 최근 '완판'(100% 계약 완료) 했다고 19일 밝혔다. 지방 분양시장 침체가 이어지는 가운데 실수요 중심 입지와 가격 경쟁력이 맞물리며 청약 흥행이 전 가구 계약 마감으로 이어졌다는 평가다.엘리프 창원은 창원시 의창구 명곡 공공주택지구 B-1블록에 들어선다. 지하 2층~지상 최고 25층, 총 349가구 규모로 조성되며 전용 76㎡ 174가구, 전용 84㎡ 175가구로 구성된다. 입주는 2028년 7월 예정이다.앞서 이 단지는 지난달 1순위 청약에서 평균 27.37대 1, 최고 38.51대 1(전용 84㎡A형)의 경쟁률을 기록하며 전 타입 마감에 성공한 바 있다.분양업계에서는 중소형 중심 평면 구성과 생활 인프라, 브랜드 인지도, 가격 경쟁력 등이 수요자 호응을 이끌었다는 분석이 나온다. KR산업 분양 관계자는 "청약 당시부터 실수요자 관심이 높았던 만큼 계약도 빠르게 마무리됐다"며 "수요자 기대에 부응할 수 있는 상품을 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.실제 단지가 위치한 명곡지구는 창원 신·구도심을 연결하는 입지로 평가된다. 태복산과 등명산 사이에 자리해 주거환경이 쾌적하고, 인근 산업단지 접근성이 우수해 직주근접 수요도 기대된다.교육 여건으로는 명도초와 창원중·고, 명곡고, 명지여고 등이 인접해 있으며 명곡도서관 이용도 가능하다. 생활 인프라는 롯데백화점·이마트·홈플러스 등 대형 상업시설과 창원시청·경남교육청·파티마병원 등이 가깝다. 오는 2028년에는 스타필드 창원 개장도 예정돼 있다.교통 측면에서는 KTX 창원역과 창원중앙역, 창원종합버스터미널 이용이 가능하며 동마산IC와 창원JC를 통한 광역 교통망 접근성도 갖췄다. 창원국가산업단지와 차룡단지, 마산자유무역지역 등 주요 산업벨트와의 접근성도 강점으로 꼽힌다.상품 설계에서 KR산업은 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 구조(일부 제외)를 적용해 채광과 통풍을 강화한 바 있다. 거실 전면에는 신재생에너지 시스템인 '집광채광 루버'를 도입했으며, 단지 내에는 골프연습장·피트니스·GX룸·작은도서관·독서실·어린이집 등 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.