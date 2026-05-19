삼성전자 총파업 전 마지막 협상…중노위 “타결 가능성 있다”

2차 사후조정 회의 참석하는 박수근 중노위원장 0 박수근 중앙노동위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의에 들어가고 있다. /공동취재

삼성전자 노사가 총파업을 이틀 앞두고 중앙노동위원회에서 막판 협상을 이어가고 있다. 중노위는 노사 간 이견이 일부 좁혀졌다고 보고 이날 저녁 조정안을 제시하는 방안을 검토하고 있다.19일 노동계 등에 따르면 삼성전자 노사는 이날 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 이틀째 회의를 진행했다. 회의는 오전 10시 시작돼 오후 7시 종료될 예정이지만, 논의 상황에 따라 늦어지거나 20일까지 이어질 가능성도 있다.박수근 중노위원장은 점심 휴게시간 중 기자들과 만나 조정안 제시 여부에 대해 "나와야 하겠다"며 "아직이지만 저녁에 가능성이 있다"고 말했다. 노사 간 이견이 좁혀졌는지 묻는 질문에는 "조금"이라고 답했다.박 위원장은 회의 시작 전에도 "최종적으로 양 당사자가 타결될 수 있는지를 보고, 안 되면 조정안을 낼 것"이라며 "아직은 타결 가능성이 있으니 그걸 보고 하겠다"고 말했다. 조정안 초안이 마련됐는지에 대해서는 "아직 마련되지 않았다"고 설명했다.쟁점은 성과급 제도다. 중노위는 전날 회의에서 성과급 재원 기준과 상한 등을 두고 양측 입장을 수렴하며 대안을 제시한 것으로 알려졌다. 이날 회의에서도 부문별 분배율 협상이 이뤄지고 있다.노조 측 교섭위원인 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 "말씀드릴 게 없다"면서도 "조합원들이 최대한 만족할 수 있는 안을 만들겠다"고 말했다. 성과급 제도화를 고수하느냐는 질문에는 "네"라고 답했다.중노위가 조정안을 제시하고 노사가 모두 수락해 서명하면 조정안은 단체협약과 같은 법적 효력을 갖는다. 반대로 한쪽이라도 거부하면 협상은 결렬되고, 노조가 예고한 21일 총파업으로 이어질 가능성이 크다.삼성전자 노사는 전날 장시간 사후조정을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 11~12일 진행된 1차 사후조정도 자정을 넘겨 13일 새벽 끝났지만 결론을 내지 못했다.정부는 삼성전자 파업이 국가 경제에 미칠 영향을 우려하며 긴급조정권 발동 가능성을 언급해 왔다. 삼성전자 노조를 비롯한 노동계는 이에 반발하고 있다. 노사가 이날 합의에 이르면 21일 총파업은 진행되지 않을 가능성이 높다.