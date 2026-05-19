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정부,중동전쟁 여파 추경 긴급편성…8개 시·도 120억원 투입

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김보영 기자

승인 : 2026. 05. 19. 14:55

섬유·물류·화학 등 업종 종사자에 근속장려금 지원
노동부전경사진2
고용노동부 정부세종청사
정부가 중동전쟁 여파로 피해가 우려되는 지역 산업 현장 대상으로 추가경정예산을 투입해 지역 일자리 사업에 나선다. 이번 사업은 급격한 통상환경 변화와 재난 등에 따른 고용 위기에 선제 대응하기 위해 마련됐다.

고용노동부는 중동전쟁 영향으로 피해가 예상되는 업종이 밀집한 8개 시·도 대상으로 '지역산업맞춤형일자리사업'을 확대 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 120억원의 추가경정예산을 긴급 투입해 고용 위기 대응을 강화한 것이 특징이다. 앞서 노동부는 급격한 통상환경 변화와 재난 등으로 인한 고용 위기에 선제적으로 대응하기 위해 올해 초 450억원 규모의 예산을 편성한 바 있다.

이에 노동부는 전국 9개 시·도가 제출한 사업계획서를 전문가 심사를 통해 지원이 시급한 8개 지역을 선정하고 총 130억원을 배분했다.

지역별로는 대구 섬유업종, 대전 물류·운송업종, 충북 플라스틱 사출·압출 및 화장품 산업, 경남 장비·금속업종에 각각 20억원이 부산(항만·운송)과 제주(관광운송)는 각각 15억원, 경기(석유화학·플라스틱·섬유)와 전북(화학·고무)은 각각 10억원을 지원받는다.

각 지방자치단체는 지역 산업 상황에 맞춰 일자리 지원 패키지를 운영할 예정이다. 아울러 화물운송업과 관광운수업 종사자 등을 대상으로 생활·주거 안정 지원을 실시하고 장기 재직자에게는 근속장려금을 지급한다.

이 밖에 고용유지 기업 근로자에 대한 생활지원금과 이·전직자 대상 재취업 지원금도 함께 제공해 고용 유지와 노동시장 복귀를 동시에 지원할 계획이다. 이는 고용 충격이 발생하기 이전 단계에서 선제적으로 대응한다는 점이 이번 사업의 특징이다.

김영훈 노동부 장관은 "이번 추경을 통해 중동전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 지역 산업현장과 근로자들이 고용 위기를 신속하게 극복할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 세심히 살피고 지역 경제여건에 맞는 일자리 환경 조성을 위해 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.






김보영 기자

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