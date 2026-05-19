유가 안정 팔 걷고 나선 정부…산업장관, ‘착한 주유소’ 확대 총력전

김 장관, '착한 주유소' 찾아 물가 안정 총력

유가 안정 기여 주유소에 인센티브 확대

"정부·기업·국민 함께 위기 헤쳐나갈

KakaoTalk_20260519_144834289_09 0 김정관 산업통상부 장관(왼쪽에서 네 번째)이 19일 서울 구로구 소재 '대원셀프주요소'를 방문한 자리에서 '착한 주유소' 인증 간판 앞에서 주유소 관계자들과 사진을 찍고 있다. /한대의 기자

정부가 현장 중심의 유가 안정 관리에 나섰다. 김정관 산업통상부 장관은 가격 안정에 기여한 이른바 '착한 주유소'를 직접 찾아 업계 의견을 청취하며 물가 안정 대응 의지를 강조했다. 중동 지역의 지정학적 리스크로 국제유가 변동성이 커지자 정부가 가격 점검과 수급 관리 강화에 본격 착수한 것이다.김 장관은 19일 서울 구로구 소재 '대원셀프주유소'를 방문해 착한 주유소 대표들과 현장 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 서울 마포구 월드컵주유소, 인천 북두칠성주유소, 충북 오해피주유소, 전북 광활농협주유소 등 '착한 주유소'로 선정된 사업자들이 참석했다.간담회에서 김 장관은 "국내 석유가격이 안정적으로 유지되고 있는 배경에는 일선 주유소들의 노력이 있었다"며 "착한 주유소를 비롯한 업계 관계자들에게 깊은 감사를 드린다"고 말했다.이어 "정부와 기업, 국민들이 함께 중동발 위기 상황을 지혜롭게 헤쳐나가길 바란다"며 "하루빨리 중동 전쟁이 종결되고 시장 경제가 정상상황으로 돌아올 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.정부가 최근 '착한 주유소' 현장 행보에 나선 것은 중동발 유가 상승 압력이 국내 물가 불안으로 번질 가능성을 차단하기 위한 차원이다. 산업부는 지난 3월 13일 석유 최고가격제 시행 이후 가격 안정에 기여한 주유소들을 시민단체 '에너지·석유시장감시단'과 함께 '착한 주유소'로 선정하고 있다.현재까지 총 334개 주유소가 선정됐다. 착한 주유소들은 전국 평균 대비 휘발유와 경유를 리터당 평균 14~15원가량 낮게 판매하고 있으며, 누적 2회 이상 선정된 주유소들의 경우 평균보다 19~21원 저렴한 가격을 유지하고 있다.정부는 앞으로 인센티브도 확대하기로 했다. 누적 5회 선정 주유소에는 '착하디 착한 주유소' 명칭을 부여하고 온·오프라인 전용 마크와 정부 포상 등을 제공할 계획이다. 현재 한국석유공사 오피넷과 티맵·네이버지도·카카오맵 등 주요 내비게이션 플랫폼에서는 착한 주유소 검색 서비스도 운영 중이다.산업부는 석유 최고가격제와 착한 주유소 정책이 실제 물가 안정에도 일정 부분 영향을 미치고 있다고 보고 있다. 정부에 따르면 최근 전국 평균 주유 가격은 휘발유 리터당 2011원, 경유 2006원 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 이어가고 있다.재정경제부에 따르면, 최고가격제 시행 이후 국내 물가 상승률이 3월 0.6%포인트, 4월 1.2%포인트 완화된 것으로 나타났다. 같은 기간 OECD 평균 에너지 물가 상승률이 8.1%를 기록한 반면 한국은 5.2% 수준에 그쳤다.특히 화물차 운전자와 물류업계 부담에 직결되는 경유 가격 상승폭도 주요국 대비 상대적으로 낮았다는 게 정부 설명이다. 전쟁 이전과 비교하면 미국의 경유 가격은 44%, 영국은 37% 상승했지만 한국은 26% 수준 상승에 그쳤다.이날 현장에서는 최고가격제 시행 이후 주유소 업계 부담과 현장 애로사항에 대한 논의도 이뤄졌다. 업계에서는 국제유가 변동성과 정유사 공급 가격 변화 속에서 마진 부담이 커지고 있다는 의견도 나온 것으로 전해졌다.