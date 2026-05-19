닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

[K-산업비전포럼] “친환경만으론 한계…공급망·에너지 안보·산업 재편 함께 가야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005341

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 05. 19. 17:49

韓 72% 중동 영향…공급 다변화
中 공급과잉에 고부가 사업 재편도
美 에탄 도입·전략 비축 확대 필요
"국가 기간산업, 장기적 접근 강조"
K-산업비전포럼 2026
아시아투데이 송의주 기자 = 19일 국회도서관에서 열린 '제3회 아시아투데이 K-산업비전포럼 2026'에서 패널들이 토론을 벌이고 있다. 왼쪽부터 신현돈 인하대학교 에너지자원공학과 교수, 이춘우 서울시립대학교 교수, 장태훈 에너지경제연구원 부연구위원, 이덕환 서강대학교 명예교수, 조홍종 단국대학교 경제학과 교수, 김재훈 한국화학산업협회 대외협력본부장.
중동 전쟁 장기화와 글로벌 공급망 불안이 이어지는 가운데 국내 정유·석유화학 업계가 '에너지 안보'와 '산업 체질 개선'을 동시에 추진해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 전문가들은 단순한 친환경 전환만으로는 산업 경쟁력 확보가 어렵다며 원료 공급망 다변화와 해외 자원개발 확대, 고부가 스페셜티 중심의 산업 재편이 필요하다고 강조했다.

19일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 제3회 아시아투데이 'K-산업비전포럼 2026' 토론에서는 중동 지정학 리스크와 중국발 공급과잉, 탄소 규제 강화 속 국내 석유·화학 산업의 생존 전략을 놓고 다양한 제언이 이어졌다.

이날 조홍종 단국대학교 경제학과 교수는 "과거와 같은 안정적인 글로벌 에너지 질서는 사실상 끝났다"며 "에너지 안보는 이제 각 국가가 스스로 책임져야 하는 시대"라고 진단했다. 조 교수는 "한국은 제조업 비중이 국내총생산(GDP)의 약 30%에 달하고 반도체·석유화학 등 에너지 집약 산업 비중도 높다"며 "원료 공급망이 흔들리면 산업 전체가 위험해질 수 있다"고 지적했다.

조 교수는 해외 자원개발 확대와 트레이딩 역량 강화, 안정적인 전력 공급 체계 구축 등을 주요 과제로 제시했다. 특히 "친환경 정책 역시 에너지 안보와 경제 성장 관점 속에서 추진돼야 한다"며 "산업 경쟁력을 고려하지 않은 탈탄소 정책은 미래 세대에 부담을 남길 수 있다"고 말했다.

K-산업비전포럼 2026
아시아투데이 송의주 기자 = 19일 국회도서관에서 열린 '제3회 아시아투데이 K-산업비전포럼 2026'에서 패널들이 토론을 벌이고 있다. 왼쪽부터 신현돈 인하대학교 에너지자원공학과 교수, 이춘우 서울시립대학교 교수, 장태훈 에너지경제연구원 부연구위원, 이덕환 서강대학교 명예교수, 조홍종 단국대학교 경제학과 교수, 김재훈 한국화학산업협회 대외협력본부장.
김재훈 한국화학산업협회 대외협력본부장은 국내 석유화학 산업의 높은 중동 의존도를 지적하며 원료 공급망 다변화 필요성을 강조했다. 김 본부장에 따르면 국내 납사 수요 약 5900만톤 가운데 약 72%가 중동 원유의 직간접 영향을 받고 있다.

김 본부장은 미국산 에탄 도입 확대와 장기 공급 계약 강화, 전략 비축 확대 등을 공급망 안정 방안으로 제시했다. 또 폐플라스틱 열분해유 등 납사 대체 원료 활용 필요성도 언급했다.

중국발 공급과잉에 따른 산업 구조 개편 필요성도 제기됐다. 김 본부장은 "중국이 대규모 에틸렌 증설에 나서면서 글로벌 공급과잉이 심화됐다"며 "과잉 설비 감축과 함께 고부가 스페셜티 중심의 사업 재편이 필요하다"고 설명했다. 다만 "고부가 제품 역시 단기간 내 전환은 쉽지 않고 충분한 수요 기반이 뒷받침돼야 한다"고 덧붙였다.

좌장을 맡은 이덕환 서강대학교 명예교수는 정유·석유화학 산업에 대한 사회적 불신과 정치 논리가 산업 경쟁력을 약화시키고 있다고 우려했다. 이 교수는 "정유와 석유화학 산업은 단순 에너지 산업이 아니라 소부장(소재·부품·장비) 산업의 핵심 기반"이라며 "국가 기간산업에 대한 정치적 접근보다 에너지 안보 차원의 장기 전략이 필요하다"고 강조했다.

신현돈 인하대학교 에너지자원공학과 교수 역시 "자원개발은 단기간 성과보다 장기적 관점에서 지속적으로 추진돼야 한다"며 "정권 변화에 따라 정책이 흔들리면 기술과 경험이 축적되기 어렵다"고 지적했다.

이어 "해외 자원개발은 탐사부터 생산까지 수년에서 수십년이 걸리는 산업인 만큼 단기 수익성만으로 접근할 경우 안정적인 공급망 확보가 어려워질 수 있다"며 "국내 산업 경쟁력과 에너지 안보 차원에서 꾸준한 투자와 정책 일관성이 필요하다"고 강조했다.

전문가들은 결국 국내 정유·석유화학 산업이 단순 범용 제품 중심 구조에서 벗어나 공급망 안정과 고부가 스페셜티 전환, 에너지 안보 전략을 동시에 추진해야 하는 전환점에 놓였다고 입을 모았다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

[단독] 경찰 內 덩치 키우는 국제협력…전문 역량 지속 강화해야

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째