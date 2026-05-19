“파업 시 필수인원 7087명”…삼성전자, 교섭 이틀 차 줄다리기

법원 가처분 결정에 필수인원 공문

노조 "비조합원 우선 배치하라"

성과급 적자부서 분배율 등 조율 중

긴급조정권 발동 후 중재안 우려도

2차 사후 조정 '이견 좁혀질까'<YONHAP NO-4298> 0 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽부터), 박수근 중앙노동위원장, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 회의에 참석하고 있다. /연합

삼성전자가 법원의 위법 쟁의행위금지 가처분 결정에 대해 노조 측에 7087명의 필요 인원을 요구했다. 여기에 노조는 파트 별 인원을 특정해서 다시 발송하고, 비조합원을 배치하라고 답했다.19일 초기업노조 삼성전자 지부에 따르면 삼성전자는 이날 노조에 쟁의행위 기간 중 안전업무와 보안작업이 정상적으로 유지 및 운영될 수 있도록 안전업무에는 2396명, 보안작업에는 4691명을 배치해야 한다고 요청했다.전날 법원은 '조합은 쟁의행위 기간 중 안전업무와 보안작업이 평상시와 동일한 정도의 인력, 가동기간, 가동규모, 주의의무로써 유지·운영되는 것을 정지·폐지 또는 방해하거나 소속 조합원들로 하여금 그와 같은 행위를 하게 하여서는 아니된다'고 적시했다.동시에 노조는 회사의 요구에 "파트(분임조)별 인원이 특정되지 않아 이 내용을 담아 다시 발송하길 바란다"고 회신했다. 또한 근로자 지정에 있어 우선적으로 비조합원을 배치하라고도 요청했다.앞서 노조는 오는 21일부터 6월 7일까지 파업을 예고했으며, 현재 세종 중앙노동위원회에서 전날부터 재교섭을 진행 중이다. 정부가 긴급조정권을 시사했기 때문에 노사 간 협상은 이번이 사실상 마지막이다.노사 재협상은 이날 오후 7시에 끝내는 것을 목표로 진행 중이다. 현재 성과급 재원 및 제도화와 적자 부서 분배율을 놓고 씨름하는 것으로 알려졌다.노조는 반도체 부문 성과급 재원의 70%를 전체에 배분한 뒤 30%만 사업부별 실적에 따라 나누자는 입장이지만, 사측은 적자 사업부에도 많은 성과급을 보장하는 방식은 성과주의에 역행한다며 전체 배분율을 낮추자고 맞서고 있다.구체적으로 노조는 올해 반도체 부문 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 지급하고, 이 중 70%는 반도체 사업을 하는 DS(디바이스솔루션) 부문 전체가 나눠 갖고, 30%는 사업부별로 실적에 따라 차등 지급하자는 안을 내놨다.사측은 반도체 부문이 영업이익 200조원을 넘길 경우 기존 성과급 외 영업이익의 9~10%를 추가로 지급하고, 이를 부문 전체 60%, 사업부별 40%로 나누자고 제안했다고 노조는 전했다.진통이 장기화하면서 내부 분열도 일어나고 있다. 이미 비반도체 사업부문인 DX 부문 직원 일부는 현 노조의 교섭안에 DX 부문 요구가 충분히 반영되지 않았다며 법적 조치에 나섰으며, 최승호 초기업노조 위원장은 전날 노조 텔레그램 소통방에서 "(협상) 마무리되면 노조 분리 고민을 해봅시다. DX 솔직히 못 해먹겠네요"라고 말했다가 곧 사과하기도 했다.일각에서는 교섭 결렬 시 정부가 긴급조정권을 발동하고, 현재 사측 제시안보다 후퇴한 정부 중재안이 나올 수 있다는 우려도 나오고 있다.