닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 법원·검찰

경찰서 불송치된 ‘영업자료 삭제’ 사건…검찰 보완수사로 덜미

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005380

글자크기

닫기

박세영 기자

승인 : 2026. 05. 19. 17:25

檢 기술 자문으로 허위 입증
2022041301001039000075371
검찰 깃발./송의주 기자
퇴사 전 회사 컴퓨터에 저장된 4만8000여개의 자료를 무단으로 삭제한 임원이 검찰의 보완수사 끝에 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 형사3부(김호경 부장검사)는 전자기록등손괴 및 업무방해 혐의로 A씨를 불구속 기소했다고 19일 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨는 2024년 11월께 급여 미지급에 앙심을 품고 퇴사 전 회사 컴퓨터에 저장된 자료를 모두 삭제해 회사 업무에 장애를 초래한 혐의를 받는다.

A씨를 고소한 회사 대표이사 B씨는 경찰에 A씨가 사용한 컴퓨터를 포렌식 해 자료 삭제 여부를 확인해달라고 요청했으나 담당 경찰관은 "이런 사건은 디지털 포렌식을 하지 않는다"며 자료 삭제 여부 확인 없이 수사를 종결하고 불송치했다.

검찰은 B씨의 이의신청으로 사건을 송치받은 후, 2025년 7월 말부터 보완수사에 착수해 B씨를 통해 A씨가 사용한 PC의 포렌식 결과를 확보했다. 이어 검찰 포렌식팀의 기술 자문을 거쳐 컴퓨터가 자동으로 포맷됐다는 A씨의 변명과 달리 임의로 회사 영업 자료를 삭제한 사실을 밝혀냈다.

검찰 관계자는 "향후에도 충실한 보완수사를 통해 경찰 수사의 미비점을 보완하고, 피해 입은 국민들의 억울함이 없도록 최선을 다하겠다"고 했다.
박세영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

[단독] 경찰 內 덩치 키우는 국제협력…전문 역량 지속 강화해야

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째