마라톤 뛰고 해변 요가하고…다채로운 ‘바다의 날’ 기념

매년 5월 31일은 바다의 날

즐거움 만끽할 행사 마련

초여름 함덕해변의 풍경<YONHAP NO-3657> 0 19일 제주시 조천읍 함덕해변을 찾은 이들이 초여름 바다 정취를 즐기고 있다. /연합

해양수산부는 매년 5월 31일인 '제31회 바다의 날'을 기념하기 위해 오는 20일부터 같은달 31일까지 전국에서 31만여 명이 참여하는 140여 개 해양문화·체험행사를 개최한다고 19일 밝혔다.'바다의 날'은 우리 바다가 가지는 경제적, 환경적, 역사·문화적 가치와 그 중요성을 국민에게 널리 알리기 위해 1996년에 지정된 국가기념일이다. 올해 기념식은 해양수도 부산의 닻을 올리는 의미를 담아 이달 27일 부산에서 열릴 예정이다.해수부는 5월 20일부터 31일까지 전국 80여 개 기관과 함께 '바다주간'을 운영하며, 국민들이 일상에서 바다의 즐거움을 만끽할 수 있는 다채로운 행사를 개최한다.서울 도심에서는 바다의 날을 기념한 마라톤이 펼쳐지고, 부산에서는 해변에서 즐기는 요가와 석양 필라테스, 해양레저체험 등 체험행사가 이어진다. 진도에서는 해양사고 발생 시 필요한 구명뗏목을 직접 만들어보는 이색 생존체험이 열리고, 전국 연안 곳곳에서 깨끗한 바다를 가꾸기 위한 정화활동이 펼쳐진다.이 밖에도 유치원·초등학교 8개교를 대상으로 바다동요대회, 바다의 날 기념 찾아가는 해양교육 등 다양한 행사가 운영될 예정이다. 바다주간 행사에 대한 자세한 내용은 해양교육포털에서 확인할 수 있다.황종우 해수부 장관은 "바다주간 동안 전국 곳곳에서 열리는 다양한 해양문화·체험행사를 통해 국민 모두가 바다의 소중함과 가치를 다시 한 번 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 더 많은 국민이 바다를 가까이하고 즐길 수 있는 기회를 꾸준히 넓혀 나가겠다"라고 말했다.