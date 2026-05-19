닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 정책

마라톤 뛰고 해변 요가하고…다채로운 ‘바다의 날’ 기념

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005393

글자크기

닫기

세종 이정연 기자

승인 : 2026. 05. 19. 15:52

매년 5월 31일은 바다의 날
즐거움 만끽할 행사 마련
초여름 함덕해변의 풍경<YONHAP NO-3657>
19일 제주시 조천읍 함덕해변을 찾은 이들이 초여름 바다 정취를 즐기고 있다. /연합
해양수산부는 매년 5월 31일인 '제31회 바다의 날'을 기념하기 위해 오는 20일부터 같은달 31일까지 전국에서 31만여 명이 참여하는 140여 개 해양문화·체험행사를 개최한다고 19일 밝혔다.

'바다의 날'은 우리 바다가 가지는 경제적, 환경적, 역사·문화적 가치와 그 중요성을 국민에게 널리 알리기 위해 1996년에 지정된 국가기념일이다. 올해 기념식은 해양수도 부산의 닻을 올리는 의미를 담아 이달 27일 부산에서 열릴 예정이다.

해수부는 5월 20일부터 31일까지 전국 80여 개 기관과 함께 '바다주간'을 운영하며, 국민들이 일상에서 바다의 즐거움을 만끽할 수 있는 다채로운 행사를 개최한다.

서울 도심에서는 바다의 날을 기념한 마라톤이 펼쳐지고, 부산에서는 해변에서 즐기는 요가와 석양 필라테스, 해양레저체험 등 체험행사가 이어진다. 진도에서는 해양사고 발생 시 필요한 구명뗏목을 직접 만들어보는 이색 생존체험이 열리고, 전국 연안 곳곳에서 깨끗한 바다를 가꾸기 위한 정화활동이 펼쳐진다.

이 밖에도 유치원·초등학교 8개교를 대상으로 바다동요대회, 바다의 날 기념 찾아가는 해양교육 등 다양한 행사가 운영될 예정이다. 바다주간 행사에 대한 자세한 내용은 해양교육포털에서 확인할 수 있다.

황종우 해수부 장관은 "바다주간 동안 전국 곳곳에서 열리는 다양한 해양문화·체험행사를 통해 국민 모두가 바다의 소중함과 가치를 다시 한 번 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 더 많은 국민이 바다를 가까이하고 즐길 수 있는 기회를 꾸준히 넓혀 나가겠다"라고 말했다.
이정연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

현대차, 고급차 전략 성과냈다…해외 평균판매가 8000만원 돌파

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째