“골프도 야행성 시대”… 심야 시간대 이용객 급증

내장객_데이터 0 쇼골프 김포공항점 야간개장 내방현황. /쇼골프

최근 낮 기온이 빠르게 오르며 초여름 더위가 이어지는 가운데, 늦은 밤이나 심야 시간대를 활용해 여가 활동을 즐기는 이른바 '심야족' 트렌드가 골프 업계에서도 확산되고 있다. 특히 퇴근 이후 시간을 활용하려는 직장인과 젊은 골퍼들을 중심으로 야간 골프 연습 수요가 빠르게 증가하는 분위기다.골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)에 따르면, 서울 도심 접근성이 높은 쇼골프 김포공항점의 5월 야간 타석 이용객은 전월 대비 40% 이상 증가한 것으로 나타났다. 특히 오후 10시 이후 심야 시간대 이용 비중이 눈에 띄게 늘어나며, 야간 골프 문화가 하나의 새로운 라이프스타일로 자리잡고 있다는 분석이다.업계에서는 이러한 흐름이 단순 계절적 현상을 넘어, 직장인 중심의 라이프스타일 변화와 맞물려 있다고 보고 있다. 과거에는 주말이나 낮 시간 중심의 스포츠 활동이 일반적이었다면, 최근에는 퇴근 후 짧고 효율적으로 운동을 즐기려는 수요가 확대되면서 심야 시간대를 활용하는 소비 패턴이 증가하고 있다는 것이다.특히 최근에는 '혼자 연습하는 골퍼', '퇴근 후 1시간 연습족', '야간 루틴형 골퍼' 등이 늘어나면서 골프 연습장 역시 운영 방식 변화에 속도를 내고 있다. 단순히 운영 시간을 늘리는 것을 넘어, 심야 이용객 중심의 환경과 시스템을 구축하려는 움직임도 나타나고 있다.쇼골프 김포공항점은 이러한 변화에 맞춰 지난 4월부터 운영 시간을 새벽 1시까지 연장 운영하고 있으며, 모바일 기반 예약 및 현장 키오스크 시스템 등을 활용해 심야 시간대 이용 편의성을 강화하고 있다. 특히 오후 11시 이후 현장 키오스크 결제 시 적용되는 야간 타임 프로모션은 퇴근 이후 부담 없이 연습하려는 직장인 골퍼들 사이에서 긍정적인 반응을 얻고 있다는 설명이다.또한 최근에는 골프장과 연습장 이용 방식 역시 빠르게 디지털화되고 있다. 모바일 예약과 비대면 체크인, 실시간 타석 확인, 이용 데이터 기반 운영 등 AI·자동화 시스템 도입이 확대되면서, 심야 시간대 운영 효율성을 높이려는 움직임도 함께 나타나고 있다.쇼골프 관계자는 "최근에는 단순히 가격이나 거리보다 '언제 편하게 이용할 수 있는지'를 중요하게 생각하는 소비자가 많아지고 있다"며 "특히 직장인과 젊은 골퍼층을 중심으로 퇴근 후 심야 시간대를 활용한 연습 문화가 빠르게 자리잡고 있다"고 설명했다.이어 "과거에는 골프가 시간을 따로 내야 하는 스포츠였다면, 최근에는 일상 속에서 짧고 효율적으로 즐기는 라이프스타일형 스포츠로 변화하는 흐름이 나타나고 있다"고 덧붙였다.한편 업계에서는 기후 변화로 인해 여름 시즌이 길어지고 무더위가 빨라지면서, 야간 시간대를 활용한 스포츠·레저 수요는 앞으로 더욱 확대될 것으로 전망하고 있다. 최근에는 유튜브와 숏폼 콘텐츠 등을 통해 야간 골프 분위기나 심야 연습 문화가 공유되며 젊은 골퍼들의 관심도 함께 높아지는 분위기다.