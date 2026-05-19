최윤범 회장, 프로젝트 크루서블 현장 연이어 방문…미국 핵심광물 재편 존재감↑

17일(현지시간) TVA 의장 만나 협의

초기 전력 수요 등 공급망 구축 관련

연방 상원의원·ITA·국무부 관계자도

최 회장 "글로벌 공급망 안정화 역할"

[사진] 최윤범 고려아연 회장(왼쪽 2번째)이 미국 통합제련소 부지를 둘러보는 모습(사진=고려아연) 0 최윤범 고려아연 회장(왼쪽 2번째)이 미국 통합제련소 부지를 둘러보는 모습. /고려아연

최윤범 고려아연 회장이 미국에 통합제련소를 짓는 '프로젝트 크루서블'을 위해 연이어 현지를 방문하고 있다. 지난달 '크루서블 징크' 출범식에 참석한 데 이어 이번엔 현장에서 주요 인사를 만나 전력공급 방안 등을 논의했다. 미국의 핵심광물 공급망 재편 과정에서 주요한 역할을 하겠다는 의지로 풀이된다.19일 고려아연에 따르면 최 회장은 지난 17일(현지시간) 미치 그레이브스(Mitch Graves) 테네시강유역개발공사(TVA) 이사회 의장을 만나 미국 핵심광물 통합제련소 건설을 위한 초기 전력 수요 확보를 비롯해 안정적인 전력공급망 구축에 대해 협의했다.TVA는 미국 남동부 지역의 전력 생산·공급과 송전망 운영을 맡고 있는 연방 공기업이다. 이에 프로젝트 크루서블의 추가 송전 인프라 투자 필요성과 장기 전력공급 체계, 비용 회수 방안을 위해 TVA 측과 구체적인 논의를 진행했다는 게 고려아연 관계자 설명이다. 이 자리에서 미치 그레이브스 TVA 이사회 의장은 전력공급에 차질이 없을 것이라고 했다고 한다. 고려아연 관계자는 "미치 그레이브스 TVA 이사회 의장이 프로젝트 크루서블에 대해 테네시주 차원을 넘어 연방정부 입장에서도 중요한 프로젝트인만큼 전력공급에 차질이 없도록 노력할 것이라고 밝혔다"고 했다.최 회장은 빌 해거티(Bill Hagerty) 테네시주 연방 상원의원과 미국 상무부 국제무역청(ITA), 국무부 등 주요 관계자들도 만나 신속 인허가 제도인 '패스트(FAST)-41' 차질 없이 이행될 수 있도록 재차 요청하기도 했다. 프로젝트 크루서블은 지난달 패스트(FAST)-41로 적용됐다.미국 측 인사들은 "미국 핵심 광물 생산의 새로운 거점이자 한미공급망 협력의 기반 시설이 될 미국 통합제련소의 성공적인 건설과 운영이 중요하다"며 전폭적인 지원을 약속한 것으로 알려졌다. 프로젝트 크루서블이 미국 제조업 리쇼어링(생산기지 국내 복귀)과 핵심광물 공급망 재편 흐름 속에서 큰 의미를 가진다는 것에도 공감대를 형성했다고도 한다. 특히 미국 상무부 국제무역청(ITA)·국무부 관계자들은 반도체·방산·AI 산업 공급망과 연계된 핵심 광물 생산 역량 확대 측면에서 전략적 중요성을 지닌다고 평가한 것으로 전해졌다.이에 최 회장은 "프로젝트 크루서블은 글로벌 공급망 안정화는 물론, 한미 양국의 경제안보 강화에도 기여하는 매우 중요한 프로젝트"라며 "미국연방·주정부, 의회 등과의 긴밀한 협력을 통해 프로젝트가 성공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.그러면서 고려아연의 미국 자회사 PedalPoint(페달포인트)가 미국 데이터센터, AI 인프라 확대에 따른 전자폐기물 처리와 안정적 원료 확보에 기여할 수 있다는 점도 강조했다. 최 회장은 "페달포인트를 통한 안정적인 원료 확보가 이뤄지면 미국 통합제련소와의 시너지가 극대화할 것"이라고 덧붙였다.앞서 최 회장은 지난달 1일에도 미국 테네시주 클락스빌을 찾아 '크루서블 징크'와 계열사들(Crucible ETN LLC·Crucible MTN LLC·Crucible US Trading Inc.)의 공식 출범을 알리는 기념식에 참석했다. 당시 최 회장은 제련소 부지와 기존 제련소 내부를 둘러보며 제반 사항을 직접 점검했다.이후 스튜어트 맥워터(Stuart McWhorter) 테네시주 부지사가 같은 달 28일 울산 온산제련소를 찾아 김승현 온산제련소장 등 관계자들과 간담회를 갖고 프로젝트 크루서블의 원활한 추진을 위해 전폭적인 행정 노력을 기울이고 있다고 밝혔다.