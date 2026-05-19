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한화, ‘퐁피두센터 한화’ 개관…김승연표 메세나 경영 정점 찍었다

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이서연 기자

승인 : 2026. 05. 19. 17:18

세계적 미술관 서울 유치…한화 메세나 전략 상징적 결실
"문화예술은 미래 가치 핵심"…김승연 회장 철학 반영
신진 작가 지원·복합 문화 플랫폼 구축 본격화
퐁피두센터 한화_건물외관 (1)
서울 영등포구 63빌딩 내 퐁피두센터./한화그룹
한화그룹이 세계적 현대미술관 퐁피두센터의 세 번째 국제관을 서울에 개관하며 그룹 메세나 경영의 정점을 찍었다는 평가가 나온다. 문화예술을 미래 성장 가치로 육성하겠다는 김승연 회장의 장기 철학이 본격적인 결실을 맺고 있다는 분석이다.

19일 한화문화재단은 서울 영등포구 63빌딩에서 '퐁피두센터 한화' 개관식을 개최했다고 밝혔다. 퐁피두센터 한화는 스페인 말라가와 중국 상하이 웨스트번드에 이어 세계 세 번째 퐁피두센터 국제관이다.

재계에서는 이번 프로젝트를 단순 미술관 유치 이상의 의미로 보고 있다. 한화그룹이 수십 년간 이어온 메세나 활동을 글로벌 문화 플랫폼 수준으로 확장한 상징적 사례라는 평가다. 실제 한화그룹은 문화예술 지원을 단발성 후원이 아닌 장기 투자 개념으로 접근해왔다. 한화예술더하기 사업과 클래식 공연 지원, 신진 작가 육성 프로그램 등을 꾸준히 운영해왔으며 최근에는 해외 레지던시 지원 등으로 영역을 넓히고 있다. 이번 퐁피두센터 한화 역시 단순 전시장이 아니라 한국과 세계 예술계를 연결하는 복합 문화 거점으로 육성하겠다는 전략이 담겼다.

이날 김동원 사장은 개관전 작품들을 직접 둘러보며 신진 예술가들과 교류하는 시간도 가졌다. 개관전에는 파블로 피카소와 마리 로랑생 등 큐비즘 거장들의 대표작이 포함됐다.

특히 이번 프로젝트는 김승연 회장의 문화예술 철학이 강하게 반영된 사업이라는 평가가 나온다. 김승연 회장은 이날 김동원 사장이 대독한 기념사를 통해 "한화는 문화예술을 단순한 지원 대상이 아니라 미래 가치의 핵심으로 바라보고 있다"며 "누군가는 보이지 않는 미래를 그리고 그 가능성을 끝까지 지켜내야 한다는 믿음이 오늘 현실이 됐다"고 강조했다.

한화문화재단은 향후 퐁피두센터 한화를 통해 국내 작가들의 글로벌 진출 지원과 국제 문화 교류 확대에도 나설 계획이다. 전시뿐 아니라 교육·창작·레지던시 프로그램 등을 연계해 복합 문화 플랫폼으로 발전시키겠다는 구상이다.

한편 김성희 관장은 "퐁피두센터 한화는 양국 문화예술 교류와 동반 성장의 중요한 가교 역할을 할 것"이라고 말했다.
이서연 기자

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