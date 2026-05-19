‘TK·PK’ 장동혁, ‘수도권’ 송언석… 국힘, 보수결집 ‘쌍끌이’

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장(앞줄 왼쪽 일곱번째)과 강민국 도당위원장, 강기윤 창원시장 후보 등 참석자들이 19일 경남 창원시 국민의힘 경남도당에서 열린 선거대책위원회 및 필승결의대회에서 기념 촬영을 하고 있다. /연합