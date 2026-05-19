‘TK·PK’ 장동혁, ‘수도권’ 송언석… 국힘, 보수결집 ‘쌍끌이’

장, 민주당 심판 메시지로 투표 독려
송, 청량리 시장 등 찾아 중도층 공략
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19일 정치권에 따르면 장 대표는 최근 영남권을 중심으로 현장 행보를 이어가며 지지층 결집에 공을 들이고 있다. 장 대표는 이날 경남 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에서 '빨간 조끼'를 입은 당원들을 향해 "대한민국을 지키는 전사들"이라며 "지방선거 공천을 대한민국의 민주주의를 지키라는 국민의 명령으로 받아들여 달라"고 강조했다.
장 대표는 '드루킹 댓글 여론조작' 사건으로 징역 2년을 선고받았던 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보를 겨냥해 "선거에서 댓글 조작은 민주주의를 파괴하는 범죄"라며 "그런 범죄를 저질러 경남지사를 하다가 징역을 살고 나온 사람이 다시 경남도민의 마음을 얻겠다고 출마했다. 뻔뻔하고 오만한 민주당을 심판해야 한다"고 목소리를 높였다.
당내에서는 장 대표가 영남권을 돌며 강경 메시지를 내놓는 배경에 핵심 지지층 결집 의도가 깔려 있다는 평가가 나온다. 지방선거는 대선과 총선보다 상대적으로 투표율이 낮은 만큼 기존 지지층의 투표 참여를 얼마나 끌어내느냐가 승패를 가를 주요 변수로 꼽힌다.
현재 국민의힘은 영남 지역에서 공천 갈등과 무소속 출마 등의 여파로 지지층 이탈 우려가 여전한 상황이다. 실제 국민의힘 TK 지역 당원 1700여 명은 탈당한 뒤 김부겸 민주당 대구시장 후보 지지를 선언하기도 했다.
반면 송 원내대표는 수도권을 중심으로 민생 행보에 집중하고 있다. 그는 이날 청량리 전통시장을 찾아 상인들과 만나 경기 상황과 물가 부담 등을 청취했다. 이후 인천시당 선거대책위원회 발대식에 참석해 수도권 지원 유세를 이어갔다. 고위 경제관료 출신인 송 원내대표는 경제와 민생 이슈를 앞세워 수도권과 중도층 표심 확보에 주력하는 모습이다.
정치권에서는 두 사람의 역할 분담이 선거 전략 차원에서 자연스럽게 이뤄지고 있다는 분석이 나온다. 장 대표가 지지층 결속과 조직 관리에 무게를 둔다면, 송 원내대표는 수도권과 중도층 공략을 통한 외연 확장에 집중하는 구도라는 것이다.
국민의힘 관계자는 "당 지도부는 선거 국면에서 각 지역을 맡아 역할을 분담하고 있다"며 "함께 움직이는 것보다 각자의 장점을 살려 움직이는 것이 선거에 더 도움이 된다"고 말했다.