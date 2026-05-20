사진 한장으로 콘텐츠 제작 끝…NC AI, ‘배키 커머스’ 선봬

생성형 AI 기반 커머스 콘텐츠 제작 솔루션

클릭·챗봇 중심의 직관적 제작 방식

비용·시간도 절감

[NC AI 보도사진]NC AI, 커머스 콘텐츠 자동화 솔루션 ‘배키 커머스’ 출시 3 0 NC AI가 콘텐츠 제작 생성형 AI 솔루션 '배키 커머스'를 출시했다./NC AI

[NC AI 보도사진]NC AI, 커머스 콘텐츠 자동화 솔루션 ‘배키 커머스’ 출시 1 0

[NC AI 보도사진]NC AI, 커머스 콘텐츠 자동화 솔루션 ‘배키 커머스’ 출시 2 0

NC AI가 상품 사진 한 장만으로 콘텐츠 제작의 전 과정을 자동화하는 생성형 AI 솔루션을 선보이며 커머스 콘텐츠 시장 공략에 나선다.20일 NC AI는 생성형 AI 기반 커머스 콘텐츠 제작 솔루션 '배키 커머스(VAETKI Commerce)'를 공개한다고 밝혔다. 이번 솔루션은 복잡하고 어려운 전문 디자인 툴 없이도 클릭과 챗봇 중심의 직관적인 제작 방식을 통해 누구나 전문가 수준의 고품질 콘텐츠를 완성하는 것이 특징이다.배키 커머스는 홈페이지에서 간단한 이메일 인증으로 사용이 가능하다. 상품 사진을 업로드하면 AI가 제품 특성과 분위기를 분석해 상세페이지용 텍스트와 이미지를 자동 생성한다. 이후 사용자가 챗봇과 대화하듯 수정 요청을 입력하면 세부 디자인과 문구를 손쉽게 편집할 수 있도록 설계됐다.특히 플랫폼별 규격에 맞춘 자동 최적화 기능을 통해 배너·썸네일·상세페이지 등을 각 커머스 채널에 맞게 변환해준다. 자사몰과 오픈마켓 등 판매 채널별 후작업 부담을 줄인 것이 특징이다.회사는 'AI 스튜디오' 기능도 차별화 요소로 내세웠다. 별도의 모델 섭외나 스튜디오 촬영 없이 제품 사진 한 장만으로 모델 착장 이미지와 디테일 컷, 홍보 영상까지 자동 생성할 수 있다는 설명이다.NC AI는 이를 통해 기존 커머스 콘텐츠 제작 환경의 고비용·저효율 구조를 개선하고 제작 공정의 효율성을 높일 수 있다고 강조했다. 통상 모델 섭외, 스튜디오 대관, 전문 디자인 외주 등을 거쳐 완성도 높은 상세페이지를 제작하기 위해서는 최소 100만원에서 수백만원에 달하는 비용과 시간이 투입되는데, 배키 커머스는 상세페이지 1건당 약 2500원이라는 적은 비용으로 만족도 높은 결과물을 얻을 수 있다는 설명이다. 이는 기존 대비 99% 이상의 비용 절감 효과이며, 수일이 걸리던 제작 과정을 단 몇 분 내로 단축시켜 콘텐츠 제작 속도와 운영 효율을 동시에 끌어올린다고 강조했다.국가 데이터처에 따르면 지난해 연간 온라인 쇼핑 거래액이 270조원을 넘어서는 등 국내 이커머스 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 특히 최근 1인 창업 및 소상공인 중심의 셀러 생태계가 빠르게 확대되고 있다. 이에 NC AI는 패션을 시작으로 뷰티, 식품, 건강, 전자기기 등 국내의 다양한 커머스 도메인별 특화 모델을 구축해 국내 시장 지배력을 공고히 하겠다는 목표다.NC AI는 우선 패션 분야를 중심으로 서비스를 확대한 뒤 뷰티·식품·건강·전자기기 등으로 도메인 특화 AI 모델을 확장할 계획이다. 향후 글로벌 셀러 시장 진출도 추진한다.이연수 NC AI 대표는 "배키 커머스는 단순한 디자인 자동화 도구가 아니라 커머스 산업 전반의 성장 구조를 근본적으로 재편하는 출발점이 될 것"이라며 "누구나 전문가 수준의 결과물을 쉽고 빠르게 만들어 판매 채널에 즉시 활용할 수 있는 환경을 만들고, 다양한 산업군별 특화 모델을 구축해 글로벌 시장에서 인정받는 표준 커머스 AI 플랫폼으로 도약하겠다"고 밝혔다.