아시아나항공, 유류할증료 부담 낮춘다…국제선 마일리지 할인

'마일리지 나우' 전 노선 확대 운영

20일부터 6주간 홈페이지 구매

아시아나항공 마일리지 나우 프로모션 0 아시아나항공 마일리지 나우 프로모션./아시아나항공

아시아나항공이 국제선 전 노선으로 마일리지 항공권 할인 혜택을 확대한다. 여름 성수기를 앞두고 유류할증료 인상 부담이 커진 가운데, 마일리지 사용처를 넓혀 고객 부담을 낮추겠다는 취지다.20일 아시아나항공은 상시 마일리지 항공권 할인 프로모션인 '마일리지 나우'를 국제선 전 노선으로 확대 운영한다고 밝혔다. 마일리지 나우는 아시아나항공이 지난해 6월부터 운영해온 마일리지 항공권 할인 프로그램이다.이번 프로모션을 통해 미주·유럽 등 장거리 노선은 최대 1만 마일, 동남아·일본·중국 등 중·단거리 노선은 최대 5000에서 8000마일까지 할인된다.항공권은 아시아나항공 홈페이지와 모바일 앱에서 20일부터 다음 달 30일까지 약 6주간 구매할 수 있다. 탑승 기간은 노선별로 다르게 적용된다.아시아나항공은 여름 성수기에도 국제선 전 노선에 마일리지 항공권 할인 혜택을 제공해 유류할증료 인상에 따른 고객 부담을 줄이고 휴가철 여행 수요 회복에 힘을 보탠다는 계획이다.아시아나항공 관계자는 "마일리지 할인을 통해 고객들이 여름휴가를 보다 합리적으로 계획할 수 있도록 전 노선 할인 프로모션을 기획했다"며 "앞으로도 마일리지를 가치 있고 유용하게 사용할 수 있도록 다양한 방안을 검토해 나가겠다"고 말했다.한편 아시아나항공은 마일리지 사용 기회를 넓히기 위해 '마일리지 특별기'를 지속 확대 운영하고 있다. 마일리지 쇼핑몰인 'OZ마일샵' 기획전도 정기적으로 진행하며 소액 마일리지 사용처를 늘리고 있다.