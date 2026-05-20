이자마진 늘었는데 유가증권 ‘발목’…1분기 은행 당기순익 감소

국내은행 1분기 순익 6조7천억원…전년보다 소폭 감소

이자이익 늘었지만 비이자이익 급감…유가증권 손실 영향

4대 금융 대충 채권 3조-01 0 서울 도심에 설치된 은행 ATM기./이병화 기자

올해 1분기 국내은행의 당기순익이 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 이자이익은 대출자산 증가와 순이자마진(NIM) 개선에 힘입어 늘었지만, 시장금리 상승에 따른 유가증권 평가손실이 비이자이익을 끌어내리면서 전체 실적을 압박했다.금융감독원이 20일 발표한 '2026년 1분기 국내은행 영업실적' 잠정치에 따르면 국내은행의 1분기 당기순익은 6조7000억원으로 작년 1분기(6조9000억원)보다 3000억원 줄었다. 일반은행 순익은 4조3000억원으로 같은 기간 1000억원 늘었는데, 인터넷은행과 지방은행 순익이 각각 증가한 반면 시중은행은 200억원가량 줄었다. 특수은행 순익은 2조4000억원으로 3000억원 감소했다.수익성 지표는 대체로 하락했다. 1분기 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.64%로 전년 동기 대비 0.07%포인트 낮아졌다. 자기자본순이익률(ROE)은 8.68%로 같은 기간 0.89%포인트 하락했다.이자이익은 증가세를 이어갔다. 1분기 이자이익은 15조8000억원으로 전년 동기 대비 1조원 증가했는데, 대출채권 등 이자수익자산이 3556조원으로 같은 기간 4.8% 증가한 데다 NIM도 1.56%로 0.03%포인트 상승한 영향이 컸다. 반면 비이자이익은 크게 줄었다. 1분기 비이자이익은 1조3000억원으로 전년 동기보다 7000억원 급감했다. 시장금리 상승 여파로 유가증권 평가손실이 확대되면서 유가증권 관련 이익이 1조2000억원 적자로 돌아섰기 때문이다.실제 국고채 3년물 금리는 작년 말 2.951%에서 올해 3월 말 3.557%로 0.606%포인트 상승했다. 금리 상승은 채권 평가손실로 이어져 은행권의 비이자이익을 끌어내리는 요인으로 작용했다.수수료 부문과 신탁 부문은 개선됐다. 수수료이익은 1조5000억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했고, 신탁 관련 이익은 5000억원으로 48.6% 늘었다. 외환·파생 관련 이익도 2조3000억원으로 흑자 전환했다.비용 부담은 다소 커졌다. 1분기 판매비·관리비는 7조2000억원을 기록해 전년 동기와 비교해 4000억원 증가했다. 이중 인건비는 4조3000억원으로 1000억원 늘었고, 물건비는 2조8000억원으로 2000억원 증가했다.대손비용은 감소세를 보였다. 국내은행의 1분기 대손비용은 1조4000억원을 기록해 작년 1분기보다 3000억원 줄었다. 일반은행 대손비용이 1조원, 특수은행은 4000억원 수준이었다.금감원은 대내외 불확실성이 커지고 있는 만큼, 은행권이 외부 충격에도 건전성을 유지할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 방침이다. 금감원 관계자는 "견조한 수익성을 바탕으로 생산적금융과 포용금융 등 사회적·공적 책임을 충실히 이행할 수 있도록 지속적으로 독려하겠다"고 말했다.