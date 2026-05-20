KGM, 판매 반등 승부수... 토레스 부분변경·액티언 연식변경 동시 출격

토레스 4년 만에 부분변경… 디자인·주행 성능·편의사양 강화

가솔린 2905만원·하이브리드 3205만원부터… 상품 경쟁력 높여

액티언·토레스 EVX까지 동시 개선… 4년 연속 흑자 달성 승부수

20260520_KGM_뉴_토레스_출시_4 0 4년 만에 부분변경을 단행한 토레스./KGM

20260520_KGM_뉴_토레스_출시_그레이_인테리어 0 토레스 부분변경에 적용된 그레이 인테리어./KGM

20260520_KGM_액티언_2027_출시 0 연식변경을 거친 액티언./KGM

20260520_KGM_토레스_EVX_2027_출시 0 토레스 EVX 2027./KGM

KG모빌리티(KGM)가 부분변경을 거친 '뉴 토레스'를 출시하며 내수 판매 확대에 시동을 건다. 액티언과 토레스 EVX 연식변경 모델까지 동시에 선보이며 SUV 라인업 전반의 상품성을 끌어올리는 전략이다. 토레스는 KG그룹 편입 이후 KGM의 흑자 전환을 이끈 핵심 모델인 만큼, 이번 상품성 개선이 판매 반등의 분수령이 될 것이란 분석이 나온다.20일 KGM은 '뉴 토레스'를 출시하고 본계약에 돌입했다고 밝혔다. 2022년 출시 이후 약 4년 만에 선보이는 부분변경 모델로 디자인과 주행 성능, 편의사양 전반을 개선했다.토레스는 KGM의 실적 반등을 이끈 대표 모델이다. 내연기관 모델을 시작으로 전기차(EVX), 바이퓨얼, 하이브리드까지 라인업을 확대하며 브랜드 핵심 SUV로 자리 잡았다. KG그룹 편입 이후 KGM이 3년 연속 흑자를 이어가는 데에도 토레스 역할이 컸다는 평가다.다만 최근 들어 판매 둔화 조짐이 나타났다. 경쟁 차종들이 세대 교체를 거치며 상품성을 끌어올린 데다 토레스 역시 출시 이후 시간이 지나면서 신차 효과가 약해졌기 때문이다. KGM이 이번 부분변경 모델을 통해 판매 회복에 나선 배경이다.외관은 기존 토레스의 정통 SUV 이미지를 유지하면서 디테일을 다듬는 데 초점을 맞췄다. 수평형 버티컬 라디에이터 그릴과 입체적 스키드 플레이트 등을 적용해 강인한 이미지를 강조했고, 실내 역시 신규 센터콘솔과 전자식 기어노브 등을 적용해 사용자 편의성을 높였다.주행 성능 개선에도 힘을 줬다. 가솔린 모델에는 1.5L 터보 엔진과 아이신 8단 자동변속기를 조합했다. 최고출력은 170마력, 최대토크는 30.6kg·m다. KGM은 가속 응답성과 주행 질감을 개선해 일상 주행 완성도를 높였다는 설명이다.특히 4WD 모델에는 터레인 모드를 새롭게 적용했다. 모래와 진흙, 눈길 등 다양한 노면 상황에 맞춰 구동력과 조향 성능을 최적화하는 기능이다. 기존 노멀·스포츠·윈터 모드와 함께 총 7가지 드라이빙 모드를 지원한다.상품성 강화는 토레스에만 그치지 않았다. KGM은 이날 '액티언 2027'과 '토레스 EVX 2027'도 함께 출시했다. 신규 인테리어와 차세대 인포테인먼트 시스템 '아테나 2.5'를 적용했고, 액티언 가솔린 모델에도 아이신 8단 자동변속기와 터레인 모드를 추가했다.가격은 뉴 토레스 가솔린이 T5 2905만원, T7 3241만원이다. 하이브리드 모델은 T5 3205만원, T7 3651만원으로 책정됐다. 액티언 2027은 가솔린 3517만원, 하이브리드 3790만원이며 토레스 EVX 2027은 4554만~4753만원이다.KGM은 출시 기념으로 선수금 50% 기준 12개월 무이자 할부와 최대 72개월 장기 금융 프로그램도 운영한다. 재구매 고객과 중고차 보상 판매 고객에게는 추가 혜택도 제공한다.KGM은 올해 내수 판매 확대를 통해 4년 연속 흑자 달성에 나선다는 계획이다. 최근 내수 시장 침체와 SUV 경쟁 심화로 판매 부담이 커진 상황에서 핵심 SUV 라인업 상품성 강화로 돌파구를 찾겠다는 전략이다.