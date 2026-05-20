4월 서울 생애최초 ‘내집 마련’ 4년 5개월만 최다…30대 57%

다주택 양도세 중과 앞두고 노원·강서·은평 등 중저가 인기

서울 남산에서 바라본 아파트 밀집지역 전경 0 서울 남산에서 바라본 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스

지난달 서울에서 생애 첫 집을 마련한 매수자가 4년 5개월 만에 최대치를 기록했다. 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 세 부담 절감 차원에서 외곽·중저가 주택이 시장에 풀리면서 무주택 실수요자 유입이 늘어난 영향으로 풀이된다.20일 법원 등기정보광장에 따르면 지난 4월 서울에서 생애 최초로 집합건물을 매입해 소유권 이전등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7341명으로 집계됐다. 부동산 시장 호황기였던 2021년 11월(7886명) 이후 가장 많은 수준이다. 소유권 이전등기는 잔금 지급 이후 60일 이내 신청할 수 있어 향후 수치는 더 증가할 가능성도 있다.시장에서는 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 다주택자들이 이른바 '똘똘한 한 채'를 제외한 보유 주택을 매도하면서, 상대적으로 가격 부담이 낮은 지역을 중심으로 실수요자 매수가 확대된 것으로 보고 있다.자치구별로는 노원구가 623명으로 가장 많았고, 강서구(582명), 은평구(451명), 성북구(445명), 송파구(430명), 영등포구(426명) 등이 뒤를 이었다. 송파구를 제외하면 대부분 중저가 아파트 비중이 높은 지역이라는 점도 특징으로 꼽힌다.연령별로는 30대가 4231명으로 전체의 57.6%를 차지해 가장 큰 비중을 나타냈다. 이어 40대(1275명·17.4%), 20대 이하(11.1%), 50대(570명·7.8%) 순이었다.금융 규제 차이도 중저가 주택 수요를 자극한 요인으로 분석된다. 지난해 10·15 대책 이후 25억원 초과 주택의 주택담보대출 한도는 2억원, 15억~25억원 구간은 4억원으로 축소됐지만, 15억원 이하 주택은 기존처럼 최대 6억원까지 대출이 가능하다.또 규제지역 내 무주택자와 처분조건부 1주택자의 주택담보인정비율(LTV)은 40%로 제한됐지만, 생애 최초 주택 구입자의 경우 최대 70%까지 적용받을 수 있다.여기에 전세 물량 감소와 전셋값 상승이 이어지면서, 임차인들이 대출 여력을 활용해 상대적으로 가격 상승 폭이 크지 않았던 지역의 중저가 주택 매수에 나선 사례도 늘어난 것으로 해석된다.