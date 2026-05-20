아이에스동서, ‘펜타힐즈W’ 1단지 6월 분양…1712가구 조성

1 0 펜타힐즈W 조감도

아이에스동서는 오는 6월 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) 일원에서 펜타힐즈W(펜타힐즈더블유) 1단지를 분양할 예정이라고 20일 밝혔다.총 3443가구 중 이번에 공급되는 1단지는 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) A2-1블록에 지하 6층~지상 최고 59층, 9개 동, 총 1712가구로 지어진다. 전용면적은 84~152㎡다.펜타힐즈W에는 아이에스동서의 최상위 주거 브랜드 'W'가 적용된다. 덴마크 설계업체 어반 에이전시가 참여한다. 커튼월룩 디자인과 미디어 파사드를 도입했으며, 가구당 약 1.86대의 주차 공간도 확보했다.십(+)자형 설계와 3면 개방형 구조는 물론 코어 내부벽을 강화해 가구 내 기둥을 최소화하는 특화 설계를 적용한다. 일부 타입별로 레이크뷰, 시티뷰, 마운틴뷰 등을 확보했다.해당 단지 입주민은 대구지하철 2호선 사월역을 이용할 수 있으며, 구미~대구~경산을 잇는 대경선 광역철도까지 이용할 수 있다. 달구벌대로를 비롯해 유니버시아드로, 중앙고속도로(부산~대구) 등의 교통망도 이용 가능하다.단지 주변으로는 수변 산책로가 조성된 중산호수를 포함한 중산 제1근린공원과 성암산, 유건산 등이 어우러져 있다. 단지 가까이에 이마트, 스타필드마켓 등이 있으며 펜타힐즈 중심상권과 시지 상권까지 이용할 수 있다.펜타힐즈W는 비규제지역에 속해 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간이 일절 적용되지 않는다.청약 1순위 자격은 경산시 또는 대구·경북 거주자이며, 청약통장 가입기간 6개월 이상 및 예치금 충족 조건을 갖춰야 한다. 만 19세 이상 가구주·가구원 모두 청약이 가능하며, 유주택자도 청약할 수 있다. 전용면적 84㎡를 초과한 중대형 타입에는 추첨제가 적용된다.