㈜동진산업·밀양 늘해랑봉사단, 취약계층 주거환경 개선 ‘맞춤형 나눔’ 펼쳐

상남면 독거노인 가구 대상 안전 손잡이 설치·단차 정비 등 낙상 예방 지원

민관 협력 통한 생활밀착형 봉사… "소외계층 안전망 구축에 앞장설 것"

20260519-㈜동진산업·밀양 늘해랑봉사단, 취약계층 주거환경 개선 봉사 실시(2)-crop 0 늘혜랑봉사단 조홍련 회장과 회원 등 관계자들이 상남면 소재 독거노인 주택 정비를 마치고 현장에서 기념촬영을 하고 있다. /오성환 기자

temp_1779237993390-horz 0 (주)동진산업 관계자들이 독거 노인 주거생활환경 개선을 위해 현관 출입구에 목재 테크를 설치하고 있다(데크설치 전후). /오성환 기자

경남 밀양시의 향토기업인 ㈜동진산업과 늘해랑봉사단이 지역 내 주거 취약계층을 위한 맞춤형 주거환경 개선에 나섰다.㈜동진산업과 늘해랑봉사단은 지난 19일 밀양시 상남면 소재 거동이 불편한 독거노인 가정을 방문해 주거환경 개선 봉사활동을 전개했다.이번 봉사는 고령의 어르신이 가정 내에서 겪을 수 있는 안전사고를 예방하고 이동 편의를 높이기 위해 기획됐다. 이날 참여자들은 대상 가구의 실내외 이동 동선을 면밀히 점검한 후, 주택 내부와 화장실 곳곳에 안전 손잡이를 설치했다. 아울러 낙상 사고의 주요 원인으로 지적되던 현관 입구의 단차(문턱)를 완만하게 정비하는 등 실질적인 환경 개선 작업을 진행했다.조홍련 늘해랑봉사단장은 "어르신이 일상 공간에서 느끼던 불편과 낙상 위험을 조금이나마 덜어드릴 수 있어 깊은 보람을 느낀다"라며 "우리 주변의 소외된 이웃을 발굴하고 돕는 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.손무웅 ㈜동진산업 대표이사는 "현장을 직접 마주하며 작은 시설 개선 하나가 어르신들의 안전한 삶에 얼마나 큰 동행이 되는지 다시금 깨달았다"며 "지역사회의 따뜻한 관심과 손길이 모여 취약계층 이웃들이 보다 안전하고 행복한 환경에서 지내실 수 있기를 바란다"고 기업의 사회적 책임(CSR)을 강조했다.이날 현장을 찾은 최은경 상남면장은 "취약 가구를 위해 실질적이고 세심한 맞춤형 봉사를 실천해 준 동진산업과 늘해랑봉사단에 깊은 감사를 드린다"며 "행정에서도 소외계층과 어르신들이 안전한 사각지대 없는 환경에서 생활할 수 있도록 현장 중심의 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했다.한편 ㈜동진산업은 '구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업'으로 '사회공헌', 'ESG경영', '민관협력' 등에 앞장서는 향토기업으로 늘해랑봉사단과 견고한 협력 체계를 구축하고 주거 취약계층을 위한 안전 손잡이 설치 등 실생활에 직결된 '생활밀착형 봉사활동'을 꾸준히 펼치고 있다. 이들은 단순한 일회성 기부를 넘어 지역사회와의 상생을 위한 나눔 문화 확산에 앞장서며 귀감이 되고 있다.