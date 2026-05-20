“공부·운동 열심히 하는 이천 학생들 모두 모여라”

이천교육지원청, 지역 학교스포츠클럽 대회 개최

이천교육지원청은 2026 학교스포츠클럽대회 개막 존중과 협력으로 성장하는 스포츠 축제 0 이천시의 한 학교스포츠클럽 소속 선수들이 '2026 학교스포츠클럽 대회' 개막을 축하하는 플래카드를 들고 기념촬영을 하고 있다. /이천교육지원청

지역 청소년들의 건강체력 증진과 바른 인성 함양을 위한 학교스포츠클럽 대회가 경기 이천시에서 열린다.이천교육지원청은 학생들이 학교 안팎에서 스포츠 활동을 통해 협력과 배려의 가치를 배우고 건강한 학교문화를 조성할 수 있도록 한다는 취지의 '2026 이천 학교스포츠클럽 대회'를 개최한다고 20일 밝혔다.이번 대회는 5월부터 7월까지 진행되며, 학교 운동장과 체육관, 지역 체육시설 등에서 종목별 일정에 따라 운영된다.대회에는 초등부 15개, 중등부 12개, 고등부 11개 등 총 38개교가 참가해 축구, 농구, 배구, 풋살, 배드민턴, 줄넘기, 티볼 등 다양한 종목에서 실력을 겨룬다. 각 종목은 주축교와 참가교 간 협의를 바탕으로 운영되며, 학생 중심의 참여형 스포츠 축제로 진행될 예정이다.이번 대회의 운영 목표로 학교스포츠클럽 활성화, 스포츠 활동을 통한 인성교육 실천, 학생 건강체력 증진을 제시했다. 단순히 승패를 가리는 경쟁을 넘어 학생들이 서로 존중하고 협력하는 과정 중심의 스포츠 활동을 통해 교육적 가치를 실현하는 데 중점을 두고 있다.특히 대회의 안전한 운영을 위해 경기장 안전관리 체계를 강화하고 보건 인력을 배치하는 등 학생 안전을 최우선으로 고려한다. 참가 학생과 지도교사를 대상으로 안전교육과 생활지도를 실시하고, 과열 경쟁을 예방하기 위한 '리스펙트 운동'을 추진해 교육적 의미를 더욱 높일 계획이다.김성진 교육장은 "학교스포츠클럽 활동은 학생들의 건강한 신체 발달뿐 아니라 존중과 배려, 협력의 가치를 자연스럽게 배우는 살아있는 인성교육의 장"이라며 "학생들이 안전한 환경 속에서 즐겁게 참여하며 건강하게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.