강서구 “투명 페트병 가져오면 종량제봉투로 바꿔드려요”

투명 페트병 1kg당 일반 종량제봉투 10L 2장 등 지급
구는 올해부터 기존에 운영하던 재활용품 교환 사업 품목에 투명 페트병을 추가한다고 20일 밝혔다.
투명 페트병은 이물질이 없는 상태로 수거될 경우 새 페트병으로 다시 가공하거나 의류, 가방 등에 쓰이는 고품질 재생 원료로 재탄생할 수 있어 재활용 가치가 매우 높은 자원이다. 이에 구는 주민들의 자발적인 재활용 동참을 유도하기 위해 투명 페트병을 종량제봉투로 교환해 주는 생활 밀착형 혜택을 마련했다. 단 페트병은 내용물을 깨끗이 비우고 압착 후 뚜껑을 닫은 다음 부착 상표(라벨)을 제거한 상태여야 한다.
페트병 1kg은 음식물 종량제봉투(3L) 1장 또는 일반 종량제봉투(10L) 2장으로 교환할 수 있다. 1인당 하루 최대 교환 수량은 4kg이다.
기존 종이팩·건전지 교환 사업도 계속 운영한다. 종이팩 2kg은 화장지 1롤, 폐건전지 0.5kg은 새 건전지(AA 건전지 2개)로 교환할 수 있다. 두 품목 모두 음식물 종량제봉투(3L 1장) 또는 일반 종량제봉투(10L 2장)로도 교환 가능해 원하는 보상품을 선택할 수 있다. 종이팩은 하루 최대 4kg, 건전지는 2kg까지 교환 가능하다.
구 관계자는 "투명 페트병은 분리배출만 잘 돼도 소중한 자원으로 다시 사용할 수 있다"며 "작은 실천으로 환경을 보호할 수 있도록 주민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.