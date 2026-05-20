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[포토] 강동구, 2026년 상반기 일자리 매칭데이 개최

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정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 20. 14:52

20일 서울 강동구 강동구민회관에서 구직자와 구인 기업·기관을 연결하는 '2026년 상반기 일자리 매칭데이'에서 구직자들이 채용 상담을 받고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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