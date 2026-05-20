국민의힘, 신용한 후보 고발에…민주 “근거없는 네가티브 당장 멈춰라”

30303_32093_1737 (2) 0 김영환 충북지사 후보가 20일 오후 기자회견을 통해 신용한 후보와 이강일 의원 관련 각종 의혹에 대해 회견을 하고 있다./김영환 캠프 제공

김영환 국민의힘 충북지사 후보는 20일 신용한 민주당 후보와 이강일 의원 관련 각종 의혹에 대해 경찰과 선관위의 철저한 조사와 수사를 촉구했다.앞서 신 후보는 경선 과정에서 차명폰 사용과 수행비서 급여 대리지급 등의 논란으로 고발된 상태다. 또 이 의원은 당원명부 유출 의혹사건과 관련해 특정 지방의원 후보를 위해 선거용 앱을 제공했다는 의혹을 받고 있다.김 후보는 경찰과 선관위에 제출된 △당원 명부 유출 의혹 △차명폰 운영 의혹 △정치자금 흐름 △불법 선거조직 운영 여부 등에 대해 신속하고 엄정한 수사가 필요하다고 주장했다.또 "통신서비스 이용 증명원과 문자 발송내역, 내부 제보자료 등 관련 자료들에 대한 압수수색과 디지털 포렌식 등 강제수사가 조속히 이뤄져야 한다"고 강조했다.이어 "이번 사안을 제대로 규명하지 못할 경우 정치에 대한 도민 신뢰가 크게 훼손될 수 있다"며 "관련 당사자들은 도민 앞에 명확한 입장을 밝히고 책임 있게 소명해야 한다"고 지적했다.국민의힘 중앙당 선거대책위원회 클린선거본부도 이날 신 후보와 이 의원을 공직선거법,정치자금법,개인정보 보호법, 전기통신사업법 위반 혐의로 충북경찰청에 고발했다.반면 민주당 충북도당은 "김영환 후보는 아직도 뭐가 우선인지 모르는 건가"라며 국민의힘 충북도당과 김 후보의 무분별한 고발 정치와 네거티브 공세를 강력히 규탄했다.민주당은 먼저 "국민의힘 도당이 20일 발표한 보도자료는 객관적 사실과 법적 판단 이전에 정치적 낙인을 찍기 위한 전형적인 네거티브에 불과하다"며 "선거는 도민 앞에 정책과 비전을 경쟁하는 자리이지, 의혹만 부풀리는 정치 공세의 장이 아니다"고 주장했다.이어 "국민의힘 당은 최근 '탱크데이', '스벅 논란' 등으로 5·18 민주화운동을 폄훼한 파문으로 많은 도민께 허탈함과 분노를 안기며 비판과 역사인식 논란의 중심에 서 있음에도 반성과 사과보다 또다시 상대 후보 흠집 내기에 몰두하고 있다"며 "도민들이 묻고 있다. 지금 충북에 필요한 것이 정쟁인가, 민생인가"라고 지적했다.또 "민생과 도민은 뒷전이고, 비전과 정책 없이 상대 흠집 내기에 급급한 김 후보는 소모적인 네거티브 선거를 당장 멈추고 집안 단속부터 하기 바란다"며 "상식적인 역사의식과 민족적 감수성조차 외면한 채 정쟁과 변명으로 일관하는 모습을 도민들은 다 보고 있다"고 강조했다.끝으로 "지금 충북도민들이 원하는 것은 억측으로 상대 흠집 내기가 아니라 민생을 어떻게 살릴 것인지에 대한 책임 있는 해법임을 김영환 후보는 무겁게 받아들이길 바란다"고 덧붙였다.