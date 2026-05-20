[1보] 삼성 노조 총파업 유보…찬반투표 참여키로

최승호 여명구 0 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 노사 3차 사후조정이 종료된 후 최승호 삼성 초기업노조 삼성전자지부 위원장(왼쪽)과 여명구 삼성전자 DS부문 피플팀장이 협상장에서 퇴장하고 있다. /연합