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[1보] 삼성 노조 총파업 유보…찬반투표 참여키로

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안소연 기자

승인 : 2026. 05. 20. 22:35

최승호 여명구
20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 노사 3차 사후조정이 종료된 후 최승호 삼성 초기업노조 삼성전자지부 위원장(왼쪽)과 여명구 삼성전자 DS부문 피플팀장이 협상장에서 퇴장하고 있다. /연합
[1보] 삼성 노조 총파업 유보…찬반투표 참여키로
안소연 기자

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