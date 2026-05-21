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[포토] 부처님 오신날 앞둔 조계사

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정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 21. 13:49

불기 2570년 부처님 오신날을 사흘 앞둔 21일 서울 종로구 조계사를 찾은 한 외국인 가족이 기념사진을 찍고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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