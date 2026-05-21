‘박빙’ 대구시장 선거…김부겸·추경호 초반 기싸움 가열

KakaoTalk_20260521_162345727 0 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 21일 범어네거리에서 진행한 출정식에서 유권자들에게 손을 흔들고 있다. /김부겸 캠프

6·3 대구시장 선거가 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 간 초접전 양상으로 흐르면서 양측의 신경전도 한층 격화되고 있다. 선거전이 본격화된 가운데 두 후보 모두 상대 후보의 '약점'을 정조준하며 초반 기선 제압에 나선 모습이다.김 후보와 추 후보는 21일 각각 출정식을 열고 공식 선거운동에 돌입했다. 두 후보는 지지층 결집을 호소하는 동시에 상대 진영을 향한 공세 수위를 끌어올리며 치열한 메시지 경쟁을 예고했다.김 후보는 이날 오전 대구 수성구 범어네거리에서 열린 출정식에서 "이번 선거는 대구를 살려야 하는 절박한 선거"라며 정권 심판론과 지역 변화론을 전면에 내세웠다.그는 "국민의힘이 지금 스스로도 살리지 못하고 있는데 대구를 살릴 수 있겠느냐"며 추 후보와 국민의힘을 동시에 겨냥했다. 이어 "자기들끼리도 손발이 맞지 않아 매일 싸운다"며 "정부와 싸우고, 여당과 싸우고, 내부에서 싸우느라 바쁜 시장이 언제 대구 경제를 살리겠느냐"고 비판했다.추 후보도 보수 텃밭인 대구에서 지지층 결집에 주력하며 맞불을 놨다. 추 후보는 이날 오후 대구 중구 현대백화점 앞에서 열린 출정식에서 보수층 결집을 호소하는 동시에 김 후보와 민주당을 겨냥한 공세를 이어갔다.앞서 추 후보는 이날 오전 중구 반월당네거리 유세에서도 "말이 아니라 실력으로 대구를 살릴 검증된 후보는 추경호"라며 김 후보와의 차별화를 부각했다. 이는 김 후보의 정치적 상징성과 인지도를 견제하면서, 경제 관료를 지낸 자신의 경력을 앞세워 '실력 있는 경제 전문가' 이미지를 강조하려는 전략으로 풀이된다.두 후보 간 공방은 선거일이 가까워질수록 더욱 거칠어지는 분위기다. 앞서 지난 20일에는 추 후보 측이 당사자 의사와 무관하게 임명장을 발급했다는 논란을 두고 양측이 충돌했다. 김 후보 측은 이를 구태 선거 방식이라고 비판했고, 추 후보 측은 선거 과정에서 발생한 실무상 문제라는 취지로 맞섰다.지역 핵심 현안인 'TK신공항 국가사업 전환' 문제를 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 양측 모두 해당 사안을 대구의 미래 성장동력과 직결된 핵심 의제로 보고 있는 만큼, 향후 선거전에서 관련 공세는 더욱 확대될 가능성이 크다.정치권에서는 이번 대구시장 선거가 전통적 보수 강세 지역에서 이례적인 박빙 구도로 전개되고 있는 만큼, 양측의 메시지 경쟁이 한층 치열해질 것으로 보고 있다. 무엇보다 정책 검증을 명분으로 한 공방이 후보 개인의 리더십과 정당 책임론을 겨냥한 네거티브전으로 번질 수 있다는 관측도 나온다.정치권 관계자는 "초접전 구도에서는 작은 논란도 판세에 영향을 미칠 수 있는 만큼 양측 모두 공세 수위를 낮추기 어려울 것"이라며 "정책 현안은 물론 후보의 정치적 이력과 정당 책임론을 둘러싼 충돌이 선거 막판까지 이어질 가능성이 크다"고 말했다.