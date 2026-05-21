[칼럼] 근무하고 싶은 매력적인 육군을 향한 변화와 도전

IMG_20260518_164012_798 0 장희열 육군본부 인사참모부장(소장)

국민의 소중한 일상을 지켜온 대한민국 육군은 현재 중대한 전환점에 서 있다. 인구절벽에 따른 병역자원 감소, 청년층의 직업선택 다양화, 군 복무에 대한 가치관 변화는 과거와는 상이한 방식의 인력획득·운영전략을 요구하고 있다.이에 초급간부 획득 본질은 '숫자를 채우는 것'이 아닌 '인재를 영입하는 것'으로, '일방적 헌신'이 아닌 '합리적 선택'으로 변화해야 하는 시대가 왔다. 이 같은 시대적 흐름 속에서 육군도 2026년 한 해 동안 다방면에서 청년이 체감할 수 있는 정책을 위한 노력을 기울이고 있다.육군은 국방부와 함께 초급간부 처우개선을 핵심 정책과제로 선정했다. 초급간부 기본급 6.6% 인상, 임무 특수성·복무환경을 반영한 수당체계 개선, 장기간부 도약적금제도 시행, 주거여건 개선·간부숙소 현대화 등 전방위적 노력을 아끼지 않고 있다. 특히 장기복무 선발 확대와 경력개발 지원을 통해 군 복무가 안정적 미래를 설계할 수 있는 직업이라는 인식을 확산시키고 있다.'사람 중심의 육군 문화 조성'을 위한 복무여건 개선도 육군의 주요 정책 중 하나다. 지난달 계룡대에서 열린 '5월愛 아미투게더' 행사는 가족친화적 군 문화를 보여준 대표적인 사례다. 장병과 가족이 소통하는 자리를 마련해 군인 가족들과 미래육군 구성원들에게 신뢰할 수 있는, 근무하고 싶은 육군의 이미지를 심어주는 계기가 됐다.육군은 세대 눈높이에 맞춰 유튜브·블로그·공식 홈페이지·SNS 등 채널을 중심으로 미래세대와 소통도 강화하고 있다. 실제 간부와 병사들의 일상, 교육훈련, 첨단전력, 자기계발 사례와 초급간부들의 인터뷰, AI·드론 기반 미래 육군 비전 등 청년층 관심 소요를 반영한 컨텐츠를 생산해 육군의 긍정적 이미지를 지속 확산해 나가고 있다.특히 MZ세대가 중요하게 생각하는 성장과 경험, 자기계발의 가치를 군 복무와 연결시키기 위해 '한국잡월드', '키자니아' 등 공공기관·민간 진로체험기관과 협력해 체험행사도 진행하고 있다. 이는 유년기부터 육군에 대한 긍정적 경험을 심어줌으로써 미래 세대에게 육군을 하나의 직업 선택지이자 성장 플랫폼으로 인식시키는 계기가 될 것이다.육군의 노력은 실제 성과로도 이어지고 있다. 지난 3월 육군 부사관학교에서 788명의 부사관이 임관했다. 이는 최근 5년 내 단일 임관식 중 최대규모다. 또 올해 3사·학군장교 등 장교지원자와 민간·현역 부사관 지원자의 현황도 현저히 증가했다.복무여건 개선과 적극적인 인력획득 정책이 성과를 거두고 있음을 보여준다. 이는 단순한 숫자의 증가를 넘어, 군이 달라지고 있다는 인식이 청년층 사이에서 확산되고 있다는 긍정적 신호로 해석해 볼 수 있다.물론 아직 해결해야할 과제도 많다. 공정성·워라벨·자기계발·미래 안정성 등 MZ세대들의 요구는 계속 잇따르고 있다. 다만 분명한 것은 육군이 과거 방식에 머물지 않고 시대변화에 맞춰 스스로 변화내가고 있다는 점이다.미래 비전에 대해 다양한 방식으로 소통하고 있고 이를 통해 제대별·신분별 구성원들의 의견을 청취해 실제 수요자인 육군 내부 구성원들을 만족시키기 위해 부단히 노력하고 있다. 이 같은 노력이 더 근무하고 싶은 매력적인 육군을 만들어갈 것이라 기대해본다.