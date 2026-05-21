李 “중국인 강남 아파트 싹쓸이 보도, 명백한 허위…책임 물어야”

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-5423> 0 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 21일 중국인이 서울 강남 아파트 매물을 대거 매입했다는 언론 보도에 대해 "혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다"고 밝혔다. 전날 국무회의에서 해당 보도를 공개 비판한 데 이어 허위 보도에 대한 책임을 물어야 한다는 입장을 재차 밝힌 것이다.부동산 시장과 외국인 매수 문제를 둘러싼 허위 정보가 정책 혼선과 특정 국가·국민에 대한 혐오 정서로 번지는 것을 차단하려는 메시지로 풀이된다.이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "서울경제TV가 '중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수, 다주택자 던진 물량 싹쓸이' 이런 가짜 영상기사를 냈다가 지금은 삭제했다"고 적었다.이어 "확인해 보니 1~4월간 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명에 불과했다"며 "명백한 허위 기사"라고 지적했다.이 대통령은 해당 보도가 혐중 정서를 자극할 수 있다고도 비판했다. 그는 "명색이 언론, 그것도 경제 언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠느냐"고 말했다.그러면서 "혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다"며 "엄중하게 책임을 물어야겠지요"라고 했다.이 대통령은 전날 국무회의에서도 해당 보도를 언급하며 강하게 문제를 제기했다. 당시 이 대통령은 "왜 그런 식의 거짓말 기사를 쓴 것이냐"며 "중국 혐오증을 유발하려고 일부러 그러는 것"이라고 말했다.이어 "명백하게 언론이라는, 기사라는 이름으로 허위를 유포해 정책 혼선을 주는 것은 처벌할 수 있지 않느냐"고 덧붙였다.