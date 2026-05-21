버려진 장비에서 찾는 미래 자원

한반도미래발전협회·한국아이태드산업협회 업무협약

ITAD 기반 핵심광물 공급망 구축·K-ITAD 인증 추진

ㅇ 0 사단법인 한반도미래발전협회와 한국아이태드산업협회가 ITAD 산업을 국가 자원안보를 위한 '핵심광물 공급망 전략산업'으로 육성하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다./한반도미래발전협회

사단법인 한반도미래발전협회와 한국아이태드산업협회가 ITAD(IT자산 처분) 산업을 기반으로 한 국가 핵심광물 공급망 구축에 나선다.양 기관은 최근 ITAD 산업을 국가 자원안보를 위한 '핵심광물 공급망 전략산업'으로 육성하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.이번 협약은 단순 폐기물 재활용을 넘어 데이터 보안과 환경, 자원 회수를 통합한 '엔드 투 엔드(End-to-End)' 체계를 구축해 희유금속과 귀금속 등 국가 핵심광물 공급망을 내재화하는 데 초점을 맞췄다. 양 기관은 ITAD 및 도시광산 산업을 기반으로 순환경제 모델을 구축하고, 보안 폐기와 자원 회수를 결합한 산업 생태계를 조성한다는 계획이다.협약에 따라 양 기관은 10대 전략 분야와 세부 실행 과제를 중심으로 협력 체계를 구축한다. 주요 협력 분야는 ITAD 산업 표준화 및 법제화, 희유금속 회수·정련 산업 육성, 국방·공공·통신·데이터센터 보안 폐기 체계 구축, 글로벌 자원 확보 및 ESG·탄소 감축 데이터 체계 구축 등이다.특히 양 기관은 가칭 'IT자산 정보보안 및 핵심광물 확보 특별법' 제정을 공동 추진하고, 한국형 ITAD 인증 체계인 'K-ITAD' 라이선스 제도를 마련할 계획이다. 이를 통해 데이터 완전 삭제 인증과 자원 회수 인증 체계를 구축한다는 구상이다.또 군 도태장비 보안 폐기 및 자원화 사업, 데이터센터와 통신 인프라 폐장비 처리 고도화 사업도 공동 추진한다. 폐서버와 네트워크 장비 등에서 회수 가능한 고부가가치 핵심광물을 전략적으로 확보하겠다는 것이다.역할 분담도 이뤄졌다. 한반도미래발전협회는 정부 정책 및 입법 추진 지원, 국방·외교 네트워크 연계를 통한 글로벌 핵심광물 조달 협력체계 구축을 맡는다. 한국아이태드산업협회는 ITAD 표준 및 인증 체계 구축, 통합 추적관리 플랫폼 운영, 산업 데이터 관리 등을 담당한다.양 기관은 향후 공동실무협의체를 구성해 단계별 실행 로드맵을 수립하고, 정부 협의 창구 역할도 공동 수행할 예정이다. 아울러 '핵심광물 공급망 전략산업 발전 포럼'을 공동 개최하는 등 대외 홍보 활동도 추진한다.송수근 회장은 "국방·외교 네트워크를 활용해 글로벌 자원 조달 체계를 강화하고 ITAD 산업이 국가 자원 자립에 기여할 수 있도록 정책·입법 여건 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.김재찬 회장은 "독자적인 K-ITAD 인증과 통합 플랫폼을 구축해 국내 ITAD 산업의 글로벌 기준을 선도하겠다"며 "정보보안과 고순도 자원 회수를 동시에 달성하는 순환경제 모델을 실현할 것"이라고 말했다.