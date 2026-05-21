라이칭더 총통, 대만은 주권 독립 국가 강조

주미 臺 대표처 양측 소통 유지
그러면서 "대만의 명칭을 중화민국, 중화민국대만, 대만 그 무엇이라고 부르든 이미 하나의 주권 독립 국가"라고 강조했다. 또 "오늘(20일) 오전에 민진당(민주진보당) 주석을 각각 역임한 민주주의 선배들을 만났다. 그들은 대만 민주화와 총통 직선제를 추진했던 분들이다"라고 말했다.
이외에 대만 외교부는 라이 총통이 대만해협의 안정적 현상 유지에 전념하는 것과 더불어 이 사안과 관련해 트럼프 대통령과 논의하게 된다면 기꺼이 그렇게 할 것이라고 밝혔다.
주미 대만대표처(주미 대만대사관에 해당) 역시 "대만과 미국은 긴밀한 소통을 유지하고 있다"면서 "추가 소식이 있으면 미국 측이 발표할 것"이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 20일(현지 시간) 대만에 대한 미국의 무기 수출과 관련해 라이 총통과 통화할 계획이냐는 취재진 질문에 "그와 얘기할 것"이라면서 "대만 문제를 해결해 나갈 것"이라고 언급했다. 그러나 구체적인 통화 시점은 밝히지 않았다.
만약 진짜 트럼프 대통령과 라이 총통 간에 실제 통화가 이뤄진다면 중국은 격노할 수밖에 없을 것으로 보인다. 미국이 1979년 중국과 수교하면서 대만과의 공식 외교관계를 종료한 이후 모두 현직인 미국 대통령과 대만 총통이 직접 대화한 적이 없다는 사실을 감안하면 진짜 그럴 수 있다. 양안 관계는 이제 한치 앞을 내다보기 어려운 격랑 속으로 내몰리고 있다고 해도 좋을 듯하다.