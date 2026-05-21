첫날부터 중원찾은 여야… 鄭 “여당에 힘을” 張 “정권 심판을”

21일 대전역 서광장에서 열린 국민의힘 승리 출정식에서 장동혁 상임선거대책위원장(뒷줄 왼쪽 다섯 번째)과 이장우 대전시장 후보, 구청장 후보, 광역 및 기초의원 후보 등이 손을 잡고 지지를 호소하고 있다. /연합