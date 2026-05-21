첫날부터 중원찾은 여야… 鄭 “여당에 힘을” 張 “정권 심판을”

민주, 정부·여당·지방정부 원팀 강조
국힘, 정치 권력 균형·견제론 승부수
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양당 대표는 지방선거 승리를 다짐하며 서로 다른 전략을 앞세웠다. 정 대표는 정부·여당과 지방정부의 협력을 강조하는 '여당 프리미엄'을 부각했고, 장 대표는 이재명 대통령을 정조준하며 '정권 심판론'을 전면에 내세웠다.
우선 정 대표는 이날 서울·경기 지역 유세를 시작으로 정원오 서울시장 후보 등을 지원한 뒤 오후부터 저녁까지 충청권에 머물며 후보 지원에 집중했다. 그는 박수현 충남도지사 후보, 김영빈 충남 공주·부여·청양 국회의원 후보, 허태정 대전시장 후보, 장기수 천안시장 후보 등의 유세 현장을 잇달아 찾았다.
정치권에서는 대전·충남 지역이 상대적으로 정치색이 옅은 '캐스팅보트' 지역인 만큼, 여야 지도부 모두 선거 초반부터 이 지역에 공을 들인 것으로 보고 있다. 통상 지방선거 투표율이 대선·총선에 비해 낮은 편이어서 접전 지역에서는 지지층 결집과 부동층 공략이 승패를 가를 수 있다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.
정 대표는 충청권 유세에서 지방선거 승리를 호소하며 '여당 프리미엄'을 강조했다. 중앙정부와 집권 여당, 지방정부가 '원팀'이 돼야 지역 균형발전과 예산 확보가 원활해질 수 있다는 주장이다.
그는 충남 공주 유세에서 "대통령도 충남도지사도 공주·부여·청양 국회의원도 민주당이어야 손발이 잘 맞지 않겠느냐"며 "민주당이 다수당이고, 예산도 법도 정부·여당이 주도하고 있다. 민주당 사람을 뽑아야 이곳 공주의 삶이 더 좋아질 것"이라고 말했다.
민주당은 이번 지방선거를 '대한민국 정상화를 위한 선거'로 규정했다. 선거 승리를 통해 내란 세력을 심판하고, 이재명 정부와 함께 국가 대도약을 이루겠다는 메시지다.
한병도 원내대표는 "이번 선거는 일 잘하는 이재명 정부와 함께 국가 정상화로 나아갈 것이냐, 내란 세력의 준동을 이어갈 것이냐를 선택하는 선거"라며 "지방선거 승리가 곧 국가 정상화의 길이자 대한민국 대도약의 길"이라고 강조했다.
국민의힘 지도부도 이날 대전·충남 지역 선거운동에 화력을 집중했다. 장 대표는 경기 평택에서 공식 선거운동을 시작한 뒤 곧바로 대전으로 이동해 후보 지원에 나섰다. 그는 대전 중앙시장, 충남 공주 산성시장, 아산 온양온천 전통시장 등을 차례로 방문하며 김태흠 충남도지사 후보와 이장우 대전시장 후보 등을 지원했다.
장 대표는 이 대통령의 범죄 혐의와 재판 중단 문제를 거론하며 '정권 심판론'을 부각했다. 이 대통령의 재판을 재개하기 위해서는 이번 지방선거에서 국민의힘이 반드시 승리해야 한다는 것이다.
그는 대전역에서 열린 출범식에서 "이재명이 대통령이 되고 5개 재판이 모두 멈췄다"며 "대법관 수를 늘리고 자기 죄를 모두 없애기 위해 4심제까지 만들더니, 이제는 재판 취소를 위해 특검까지 만들겠다고 한다"고 비판했다. 이어 "대통령의 재판을 재개하는 유일한 방법은 이번 선거에서 국민의힘이 승리하는 것"이라고 말했다.
국민의힘은 정치 권력의 견제와 균형을 위해서도 야당 지지가 필요하다고 강조했다. 송언석 원내대표는 "민주당에 주는 한 표는 지방정부까지 독선의 전쟁터로 만드는 것"이라며 "국민은 그동안 견제와 균형이라는 민주주의의 기본 원리를 바로 세워주셨다. 이번 선거에서도 삶과 미래를 위한 현명한 선택으로 기울어진 운동장을 바로 세워주시길 바란다"고 말했다.