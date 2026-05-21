부동층 20% 안팎… 서울·부산·대구 표심흡수 총력

국힘 "독선 심판" 민생경제이슈 부각
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정치권에서는 서울·부산 등 접전 지역에서 무당층의 향배가 승패를 가를 수 있다는 관측이 나온다.
21일 정치권에 따르면 최근 발표된 주요 여론조사에서 '지지하는 후보가 없다'거나 '모름·무응답'이라고 답한 비율이 20% 안팎으로 집계됐다.
실제 조선일보 의뢰로 메트릭스가 지난 16~17일 서울·대구·부산 유권자 각 800명을 대상으로 실시한 무선전화면접 조사에서는 "지지 후보가 없거나 모름·무응답"이라고 답한 비율이 서울 22%, 대구 20%, 부산 19%로 나타났다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트이며, 응답률은 서울 13.6%, 대구 13.0%, 부산 13.0%다.
중앙일보 의뢰로 케이스탯리서치가 지난 17~19일 서울·부산·대구 유권자를 대상으로 실시한 무선전화면접 조사에서도 무당층 비율은 서울 17%, 부산 20%, 대구 20%로 조사됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트이며, 응답률은 서울 12.7%, 대구 14.3%, 부산 19.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
당초 선거 초반에는 더불어민주당 우세 흐름이 강했지만, 최근 들어 일부 지역에서 접전 양상이 뚜렷해지면서 무당층 표심의 중요성은 더 커지고 있다. 특히 수도권과 부산 등 상징성이 큰 지역에서는 막판까지 후보를 정하지 않은 유권자들이 선거 결과에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.
이에 따라 여야는 핵심 지지층 결집과 함께 무당층 공략에 집중하고 있다.
민주당은 '안정적 국정 운영'과 '지역 발전론'을 앞세워 외연 확장에 나섰다. 한병도 원내대표는 국회에서 열린 정책조정회의에서 "국가 권력 교체로 일 잘하는 이재명 정부를 세웠듯, 지방권력 교체로 일 잘하는 지방정부를 세워야 할 때"라며 "지방선거 승리가 곧 국가 정상화의 길이고, 대한민국 대도약의 길"이라고 말했다.
반면 국민의힘은 정권견제론과 민생·경제 이슈를 부각하며 무당층 표심을 파고들고 있다.
송언석 원내대표는 국회에서 기자회견을 열고 "이번 지방선거는 이재명 정권과 민주당의 오만과 독선을 견제하느냐, 아니면 그대로 방치하느냐를 결정하는 선거"라며 "지옥으로 가고 있는 부동산 시장을 안정시키고 세금폭탄을 막아내기 위해 민주당을 심판해 달라"고 밝혔다.
전문가들은 선거 막판까지 결정을 유보하는 유권자층이 판세를 흔들 수 있다고 보고 있다. 박상병 정치평론가는 "선거운동 기간 동안 막판 변수를 보고 표를 던지는 유권자들이 있을 것"이라며 "여야 모두 이들의 표심을 확보하는 데 주력할 수밖에 없다"고 말했다.