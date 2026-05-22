韓 영화학도, 칸 ‘라 시네프’ 부문 2년 연속 수상

진미송 감독 '사일런트 보이스' 제79회 2등상 받아

"예상하지 못한 결과…심사위원들에게 감사드린다"

작년에는 허가영 감독의 '첫여름' 1등상 거머쥐어

칸 라 시네프 수상자들 0 진미송 감독(맨 왼쪽)이 21일(현지시간) 프랑스 칸의 브뉴엘 극장에서 열린 제79회 칸 국제영화제 라 시네프 부문 시상식에서 '사일런트 보이스'로 2등상을 받았다./제공=칸 국제영화제 홈페이지

한국 영화학도가 칸 국제영화제 라 시네프 부문에서 2년 연속 수상에 성공했다.21일(현지시간) 제79회 영화제 집행위원회에 따르면 진미송 감독의 '사일런트 보이스'가 이날 프랑스 칸의 브뉴엘 극장에서 열린 라 시네프 시상식에서 2등상을 받았다.이 영화는 미국 뉴욕에서 살고 있는 한인 이민 가정의 부모와 두 딸이 각자의 상처를 감춰가며 하루를 보낸다는 내용으로, 상영 시간 17분의 단편이다.성균관대를 졸업하고 현재 미국 콜럼비아대 대학원에서 영화 제작(MFA)을 전공중인 진 감독은 "예상하지 못한 결과로, 작품의 진정성을 봐 주신 심사위원들에게 감사드린다"면서 "함께 일한 배우들·크루들 그리고 칸에 동행하지 못한 스태프와 기쁨을 나누고 싶다"고 수상 소감을 밝혔다.프랑스에 활동중인 한국계 배우로 라 시네프 심사를 맡은 박지민은 시상자로 무대에 올라 "우리는 항상 개인적인 것이 정치적인 것과 분리될 수 없다고 믿어왔다"면서 "이것('사일런트 보이시스'의 수상)은 그같은 믿음을 보여주는 훌륭한 사례"라고 말했다.라 시네프는 전 세계 영화학도들의 작품을 대상으로 하는 칸의 경쟁 부문이다. 지난해에는 허가영 감독의 '첫여름'이 1등상을 거머쥐었고, 올해는 홍익대에 재학중인 최원정 감독의 애니메이션 '새의 랩소디'가 '사일런트 보이스'와 나란히 초청됐다.