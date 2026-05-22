정청래 “충북이 원하면 뭐든…전당 차원에서 지원”

"선거 이후 5·18 특별법 처리 예고…조롱·모욕도 처벌"
"송언석 '더러워서'…더 늦기 전에 사과하길 바래"
정 대표는 이날 열린 충북 청주 현장 중앙선거대책위원회의에서 "민주당은 충북에 대한 지원을 아끼지 않겠다는 말씀을 드리고, 충북이 원하는 것이라면 무엇이든 다 해드릴 각오로 이 자리에 왔다"고 했다.
특히 정 대표는 심 후보와 이 후보를 치켜세우며, 후보들이 제시한 공약을 실천하기 위한 '공약 실천 TF(테스크 포스)'도 이 자리에서 즉각 구성했다.
그는 "충북도지사 후보와 청주시장 후보가 낸 공약 실천을 위한 TF를 구성해서 법·제도·예산을 정비하고 지원하겠다"며 "지금 바로 구성하겠다. 임오선 의원이 TF 단장을 맡고 충북 지역 의원들이 단원들이 돼주길 바란다"고 말했다.
정 대표는 이날 회의에서 최근 벌어진 '스타벅스 텡크데이' 마케팅 논란을 지적하면서 '5·18 민주화운동 특별법 개정안 통과 의지를 나타냈다. 해당 개정안에는 5·18 민주화운동에 대한 조롱과 모욕까지 처벌하겠다는 조항이 추가됐다.
정 대표는 "지방선거 이후 즉시 본회의를 통과시킬 것이다. 다시는 역사를 부정하고 인류 보편의 가치인 인간 존엄성에 대해 모욕하고 조롱하는 일이 있어서는 안 된다"고 했다. 그러면서 "정용진 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄해라. 스타벅스에 대한 불매 운동이 불길처럼 번질 것이다. 고개 숙여 사과해라"고 부연했다.
나아가 정 대표는 송언석 국민의힘 원내대표를 향해서도 사과를 촉구했다. 5.18 민주화운동 기념식 행사에 불참한 것과 관련해 부적절한 발언을 한 것을 문제 삼은 것이다.
정 대표는 "송언석 원내대표가 광주에 가지 않은 이유를 '더러워서' 안 간다고 했는지 '서러워서' 안 간다고 했는지 아직도 분명하게 말씀을 안 하고 있다. 아무리 들어도 '더러워서'로 들리는데 전 국민 청력 테스트 하냐"며 "더 늦기 전에 사과하길 바란다"고 밝혔다.