정청래 “충북이 원하면 뭐든…전당 차원에서 지원”

與. 충북 공약 실천 위해 '공약 실천 TF' 즉각 구성

"선거 이후 5·18 특별법 처리 예고…조롱·모욕도 처벌"

"송언석 '더러워서'…더 늦기 전에 사과하길 바래"

4416321_317151_182 0 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다. /연합

정청래 더불어민주당 대표가 22일 충북 청주를 방문해 심용한 충북도지사 후보와 이장섭 청주시장 후보 지원에 나섰다. "충북이 원하면 무엇이든 전당 차원에서 지원을 아끼지 않겠다"며 각별한 애정을 드러냈다.정 대표는 이날 열린 충북 청주 현장 중앙선거대책위원회의에서 "민주당은 충북에 대한 지원을 아끼지 않겠다는 말씀을 드리고, 충북이 원하는 것이라면 무엇이든 다 해드릴 각오로 이 자리에 왔다"고 했다.특히 정 대표는 심 후보와 이 후보를 치켜세우며, 후보들이 제시한 공약을 실천하기 위한 '공약 실천 TF(테스크 포스)'도 이 자리에서 즉각 구성했다.그는 "충북도지사 후보와 청주시장 후보가 낸 공약 실천을 위한 TF를 구성해서 법·제도·예산을 정비하고 지원하겠다"며 "지금 바로 구성하겠다. 임오선 의원이 TF 단장을 맡고 충북 지역 의원들이 단원들이 돼주길 바란다"고 말했다.정 대표는 이날 회의에서 최근 벌어진 '스타벅스 텡크데이' 마케팅 논란을 지적하면서 '5·18 민주화운동 특별법 개정안 통과 의지를 나타냈다. 해당 개정안에는 5·18 민주화운동에 대한 조롱과 모욕까지 처벌하겠다는 조항이 추가됐다.정 대표는 "지방선거 이후 즉시 본회의를 통과시킬 것이다. 다시는 역사를 부정하고 인류 보편의 가치인 인간 존엄성에 대해 모욕하고 조롱하는 일이 있어서는 안 된다"고 했다. 그러면서 "정용진 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄해라. 스타벅스에 대한 불매 운동이 불길처럼 번질 것이다. 고개 숙여 사과해라"고 부연했다.나아가 정 대표는 송언석 국민의힘 원내대표를 향해서도 사과를 촉구했다. 5.18 민주화운동 기념식 행사에 불참한 것과 관련해 부적절한 발언을 한 것을 문제 삼은 것이다.정 대표는 "송언석 원내대표가 광주에 가지 않은 이유를 '더러워서' 안 간다고 했는지 '서러워서' 안 간다고 했는지 아직도 분명하게 말씀을 안 하고 있다. 아무리 들어도 '더러워서'로 들리는데 전 국민 청력 테스트 하냐"며 "더 늦기 전에 사과하길 바란다"고 밝혔다.