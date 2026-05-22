이란 최고지도자, ‘농축 우라늄 해외 반출 금지’ 명령…종전 협상 난항

핵 프로그램 두고 미국·이란 여전히 평행선

IRAN-CRISIS/NUCLEAR 0 지난 8일(현지시간) 이란 테헤란에서 한 여성이 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 사진이 담긴 현수막 옆을 걸어가고 있다./로이터 연합

이란의 최고 결정권자인 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자가 자국의 고농축 우라늄을 국외로 반출해서는 안 된다는 지침을 내린 것으로 알려졌다. 이는 우라늄 전량 반출을 주장해 온 미국과 이스라엘 측의 입장과 정면으로 배치되는 것으로, 현재 진행 중인 종전 협상에 난항이 예상된다.로이터통신은 21일(현지시간) 이란 정부 고위 소식통 2명을 인용해 최근 이란 지휘부 내에서 우라늄 비축량을 국외로 인도할 경우 향후 미국과 이스라엘의 추가 공격에 국가 안보가 더 취약해질 수 있다는 합의가 형성됐다고 전했다.이란은 이란 전쟁 발발 전 60% 농축 우라늄 비축량의 절반가량을 해외로 이송할 용의가 있다는 뜻을 비쳤으나 군사적 위협이 지속되자 입장을 선회한 것으로 분석된다.도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 백악관 기자회견에서 "미국은 이란이 고농축 우라늄을 보유하도록 용납하지 않을 것이며 이를 확보한 뒤 폐기 처분하겠다"고 단언했다.올리비아 웨일스 백악관 대변인 역시 "트럼프 대통령의 레드라인은 명확하다"며 "미국 국민을 최우선으로 하는 거래만 수용할 것"이라고 덧붙였다.현재 파키스탄의 중재로 이란 항구 봉쇄와 호르무즈 해협 장악 문제를 둘러싼 협상이 진행 중이며 일부 진전이 있었으나 핵 프로그램 문제를 두고는 평행선이 이어지고 있다.일각에서는 전량 반출 대신 타협 가능한 실무적 대안도 거론된다. 이란 측 소식통은 "국제원자력기구(IAEA)의 엄격한 감독 아래 고농축 우라늄을 다시 희석하는 방법도 불가능한 것은 아니다"라며 협상의 여지를 남겼다.이란 정부는 현재 보유 중인 고농축 우라늄이 의학적 목적과 테헤란의 연구용 원자로 가동을 위한 합법적 민간 이용분이라는 입장을 고수하고 있다.