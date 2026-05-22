기아 “해외 우수 정비사는 누구?”…금상 영국 ‘톰 샤플스’

EV(전기차) 평가 항목 도입 전동화 시대 대응도

상금 5000만원 수여…은·동상 각각 3000·2000달러도

현대차 0 금상을 수상한 톰 샤플스(영국)가 이태훈 기아 글로벌사업관리본부장 부사장과 제12회 기아 스킬 월드컵 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 애런 애디슨, 궈 원레이, 톰 샤플스, 이 부사장, 마치에이 포들레츠키, 요리안 반 하르턴, 맥스 움브스/현대자동차그룹

가아가 해외 우수 정비사 발굴을 위해 글로벌 정비 기술 대회를 펼치고 있다. 필기·실기 시험을 진행해 우수한 성적을 거둔 팀에게 포상하는 등 기술 경쟁력 향상에 기여하기 위함이다.22일 기아는 서울 송파구 소피텔 앰버서더와 경기 용인시 기아 오산교육센터 등에서 '제12회 스킬 월드컵'을 진행했다고 밝혔다.스킬 월드컵은 해외 우수 정비사를 발굴하고 정비 기술력을 향상시키기 위해 개최하는 행사로, 2002년 첫 대회를 시작해 2년마다 개최하고 있다.특히 이번 스킬 월드컵에서는 EV(전기차) 관련 평가 항목을 신규 도입해 실기 평가 대상이 되는 차종을 확대하는 등 전동화 시대에 대응했다.각국 예선을 통해 선발된 40개국 42명의 대표 정비사는 정비 이론 필기시험과 차량·단품 종합평가 실기 시험으로 정비기술력을 겨뤘다.금상은 총점 708점을 획득한 영국의 톰 샤플스가 수상했다. 이어 중국의 궈 원레이, 미국의 애런 애디슨이 은상에 올랐으며, 네덜란드의 요리안 반 하르턴, 미국의 맥스 움브스, 폴란드의 마치에이 포들레치기가 각각 동상을 받았다.금상을 획득한 정비사에게는 트로피, 메달과 함께 5000달러를 수여했다. 은상과 동상에는 각각 3000· 2000달러를, 이외에도 장려상 수상자 6명에는 상패와 상금 500달러를 전달했다.기아 관계자는 "기아는 이번 스킬 월드컵을 통해 전동화 시대에 부합하는 정비 역량을 강화하고 고객에게 한층 향상된 서비스 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.