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SKT, 사내 해커톤 ‘AX 챌린지’…정재헌 CEO도 심사

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안소연 기자

승인 : 2026. 05. 22. 14:31

사진1. SKT, 사내 해커톤 'AX 챌린지'로 구성원 변화 DNA 일깨웠다
우수 4팀이 정재헌 SKT CEO(가운데)와 기념 사진을 촬영하고 있다. /SKT
SK텔레콤이 전사 AX(AI 전환) 가속화를 목표로 개최한 사내 AI 해커톤 'AX 챌린지'를 개최했다고 22일 밝혔다.

SKT AX 챌린지는 19~21일 '일상을 바꾸는 AI'를 주제로 개최됐다. 참가자 중 비개발 조직 구성원의 참여 비율이 50%에 달했다. 참가자들은 첫째 날인 '빌드 데이'에는 오전부터 자정까지 데모 페이지를 개발했으며, 둘째 날 '데모 데이'에는 완성된 서비스를 시연하고 발표했다.

21일 진행된 최종 결선에서는 A.X K1기반 에이닷 오토 품질 관리 시스템 '오토파일럿', 앱 화면을 분석해 다음에 조작해야 할 위치를 시각적으로 안내하는 'T-케어 AI 에이전트', 고객 경험을 기반으로 페르소나를 생성해 서비스의 개선점을 도출하는 'AI 페르소나 시뮬레이션 에이전트', 인프라 장애를 감지·대응하는 'MAIA' 등 총 4개 팀이 우수작으로 선정됐다.

이번 해커톤에서 개발된 서비스들은 향후 SKT 사내 AX 지원 플랫폼인 'AXMS'와 연계해 정식 개발을 추진하고, 전사 업무 현장에 확대 적용할 예정이다.

SKT AX 챌린지 현장에는 정재헌 SKT CEO가 직접 방문해 해커톤에 몰입한 구성원들을 격려하고, 최종 결선의 심사에도 참여했다.

정재헌 CEO는 "이번 해커톤은 고객 관점에서 서비스를 되돌아보고 AI로 일하는 방식을 개선하자는 취지로 마련했다"며 "AX를 향한 구성원들의 뜨거운 열정이 고객 경험을 실질적으로 변화시키는 혁신의 씨앗이 될 수 있도록 정례적으로 사내 해커톤을 개최할 것"이라고 말했다.
안소연 기자

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