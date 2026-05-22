靑 “李, 김승룡 소방청장 진상 확인·감찰 착수”

이재명 대통령, 국무회의 발언<YONHAP NO-5760> 0 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 진상 확인과 감찰 착수를 지시했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 언론 공지를 통해 이 대통령이 김 청장에 대한 진상 확인과 감찰 착수를 지시했다고 밝혔다.다만 청와대는 이번 지시가 어떤 사안에 따른 것인지는 설명하지 않았다.김 청장은 허석곤 전 소방청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 약 6개월간 소방청장 직무대행을 맡았다.김 청장은 당시 소방청을 안정적으로 이끈 것으로 평가받았다. 이후 올해 3월 17일 신임 소방청장에 임명됐다.