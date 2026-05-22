의왕시 청년들, 김성제 후보에게 감사의 편지 전달

명품도시 의왕 위해 항상 애써주셔서 감사하다 전해

왕송호수 명성화 및 야시장 활성화 등 미래 과제 제안

김 후보 건강 관리 당부 및 응원의 메세지 담아

편지 0 삼동청년모임이 김성제 의왕시장 후보에게 전달한 편지, 편지 내용에는 지역발전에 대한 감사와 김 후보를 응원하는 글이 담겼다. /엄명수 기자

경기 의왕시 삼동청년모임 청년들이 22일 김성제 의왕시장 후보에게 삼동(부곡동) 지역 발전에 대한 감사와 미래에 대한 제안을 담은 편지를 전달했다.편지에서 청년들은 부곡에서 태어나 성장하고 거주해 온 경험을 바탕으로, 과거 흙먼지가 날리던 시절 버스를 기다리던 기억과 함께 부곡의 변화 과정을 상세히 언급했다. 이어 청년들은 삼동이 외곽 지역에서 서울 접근성이 뛰어난 곳으로 변화한 점을 긍정적으로 평가하며, 김 후보가 시장 재임 기간 동안 장안지구 도시개발사업 추진, 의왕역 중심 철도교통망 확충, 쌈지공원과 황톳길 등 생활 인프라 조성으로 신도심 생활 환경이 조성된 것에 대한 감사를 표했다.특히 청년들은 부곡동이 서울 접근성이 높은 지역으로 변화했으며, 의왕역과 왕송호수 일대가 타지역 시민들에게도 널리 알려진 명소가 됐다고 강조했다. 또한 과거 의왕시가 백운호수로만 기억되던 시절이 있었으나, 현재는 왕송호수가 연간 128만 명이 방문하는 명소로 자리 잡은 점을 언급하며, 이러한 변화가 시민들에게 실질적으로 체감되고 있다고 썼다.아울러 장안지구 도시개발사업과 철도교통망 확충, 생활인프라 개선 등으로 주거와 환경이 크게 향상됐다고 전했다.미래를 위한 제안도 편지에 담았다. 청년들은 김 후보에게 왕송호수의 명성 강화를 위해 주말 푸드트럭 야시장 운영, 도깨비시장 점포 종료 이후 야시장 개최, 범죄 없는 삼동 조성 등 다양한 방안을 검토해 달라고 요청했다.마지막으로 청년모임은 김 후보의 건강을 기원하며 "명품도시 의왕을 위해 항상 애써주셔서 감사하다"며 "부곡청년 모두가 시장님을 응원한다"는 문구로 편지를 마무리했다.김 후보는 "앞으로도 부곡동이 청년이 찾아오고 전국 최고의 명소가 될 수 있도록 많은 노력을 기울이겠다"며 "특히 왕송호수 주변을 중심으로 발전이 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 약속했다.