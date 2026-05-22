삼성전자 노조 투표 시작했지만…DX 부문 반발 극심

최승호 위원장 "부결 시 교섭 나머지 집행부에 위임"

DX 직원들 "잠정합의안 메모리 중심"…투표 영향 관측

삼성전자 동행노조, 잠정합의안 입장 발표<YONHAP NO-4003> 0 22일 오후 경기 수원시 삼성전자 정문 앞에서 디바이스경험(DX) 부문 직원들이 주축이 된 삼성전자 노동조합 동행(동행노조) 집행부가 기자회견을 열고 있다. /연합

이동하는 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부...<YONHAP NO-6001> 0 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 사후조정 회의를 마치고 이동하고 있다. /연합

삼성전자 노사가 잠정합의안을 도출하면서 노조원 투표를 진행하는 가운데 사업부 별 이견이 커지고 있다. 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장은 "(투표가) 부결 된다면 26년 교섭은 나머지 집행부에 위임하고 재신임 투표를 진행하겠다"면서 "조합은 조합원의 뜻을 따라야 한다. 저의 방향은 바꾸지 않겠다"고 밝혔다. 이는 잠정합의안과 관련해 내부 이견이 커지면서 심정 및 향후 계획을 밝힌 것으로 풀이된다.22일 삼성전자 노조는 이날 오후 2시 12분 부터 잠정합의안에 대한 투표에 돌입했다. 투표는 오는 27일까지 진행하는데 이 기간 반도체 부문(DS)과 생활가전 및 모바일 중심 DX 부문의 갈등이 극심해질 것으로 보여 투표 결과에도 영향을 줄지 주목되고 있다.잠정합의안에 따르면 DS 부문 직원들은 비메모리의 경우 약 2억원, 메모리는 6억원의 성과급을 받을 것으로 보인다. 그러나 DX 직원들은 600만원 상당의 자사주만 수령할 것으로 보인다. 올해 실적 부진이 이어지면 초과이익성과급(OPI)도 받기 어렵기 때문이다.특히 DX 부문 조합원이 많은 삼성전자노조 동행과 전국삼성전자노동조합(전삼노) 수원지부는 이번 합의안이 메모리 중심의 졸속이라며 강력 반발하고 있다.동행노조는 찬반 투표에서 제외되는 것으로 알려지면서 참정권 침해 주장까지 나오고 있는 실정이다.초기업노조 측은 "(동행노조는) 5월 4일 (공동교섭) 참여 종료 공문을 통지했다"면서 "투표권한이 있는 노조원은 공동교섭단에 참여한 각 노동조합(초기업 노조 및 전국삼성전자노동조합)의 2026년 5월 21일 14시 조합원 명부를 기준으로 한다"고 밝힌 상태다.다만 동행노조 측은 초기업노조가 지난 20일, 21일 메일로 '각 조합은 2026년 임금협약 잠정합의안 찬반투표를 부탁드린다. 조합원 명부는 21일 14시 명부 기준으로 일치 부탁드린다. 초기업노조는 각 노조의 투표권을 모두 존중하겠다'고 알려왔다고 전했다. 이후 초기업노조가 마음을 바꿨다는 설명이다.동행노조 가입자는 2600명 수준이었지만 현재 1만2000명까지 급증했다. 대부분 DX 소속으로 추정된다.DX 직원들은 반도체 부문이 어려울 때 DX 부문의 실적으로 반도체의 투자도 가능했기 때문에 현재의 결실을 반도체 부문만의 성과로 보기 어렵다는 주장이다.특히 교섭 과정에서 DX가 아닌 DS 부문 중심의 협상이 이뤄지고 있다는 불만이 지속적으로 제기됐고 일각에서는 교섭 과정 무효 가처분 소송까지 진행하고 있다.이번 투표는 과반수 이상이 참여해 과반의 찬성을 해야 가결된다. 현재 DS 직원이 7만7300여명, DX는 5만1700여명이다. 초기업노조는 5만7290명, 전삼노는 8176명으로, 숫자만 놓고 보면 잠정합의안 가결 가능성은 높은 편이다.그러나 DX 부문의 반발이 거센 점이 변수로 작용할지는 예측하기 어렵다. 만약 투표가 부결된다면 교섭을 다시 진행하며, 이에 따라 파업으로 이어질 가능성도 생긴다.