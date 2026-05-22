LG, 자사주 3500억원어치 소각 결정

㈜LG는 자기주식 보통주 302만9581주, 약 3500억원 어치를 모두 소각한다고 22일 공시했다.



이는 전체 발행한 보통주 주식 수의 1.96%에 해당하는 수량이다. 소각 예정일은 오는 28일이다.



자사주 소각은 주당순이익을 증가시키는 효과가 있기 때문에 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책 중 하나로 평가된다.



㈜LG는 향후 일회성 비경상적 이익 및 경상적으로 발생하는 이익 중 배당 및 투자재원 집행 후 잉여 현금 중 일부를 자사주 매입 재원으로 고려한다는 계획이다.

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