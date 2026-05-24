美 백악관 인근서 총성…총격범은 사살

트럼프 대통령은 무사…행인 1명 총상

US-POLITICS-CRIME-WHITE HOUSE 0 23일(현지시간) 워싱턴D.C 백악관 인근 총격 현장에 비밀경호국 요원들과 경찰이 배치돼 있다. /AFP=연합뉴스

미국 백악관 인근에서 총격 사건이 발생했다. 총격 용의자는 경호 요원들에 의해 사살됐다.23일(현지시간) 백악관 인근에서는 수십 발의 총성이 울려 퍼졌다. 미 비밀경호국(SS)은 엑스(X·옛 트위터)에 홍보 책임자 명의로 올린 사건 관련 성명에서 "(미동부시간) 오후 6시가 지난 직후 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로에서 한 사람이 가방에서 무기를 꺼내 발사하기 시작했다"며 "SS 경찰관은 대응 사격을 해 용의자를 맞췄으며, 그는 인근 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았다"고 밝혔다.SS에 따르면 사건 당시 백악관에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 머물고 있었으나 아무런 영향을 받지 않았다. 또 SS 요원 가운데 부상자는 없었고, 현장에서 행인 1명이 총에 맞았다고 전했다. 다만 이 행인이 총격범이 쏜 총에 맞았는지, SS 요원들의 대응 사격에 의해 피격됐는지 여부나 그의 구체적인 상태에 대해서는 밝히지 않았다.사건이 발생한 교차로는 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동 바로 옆으로, 백악관 본관과는 직선거리로 200여ｍ밖에 되지 않는 위치다. SS와 연방수사국(FBI) 요원, 경찰관들이 사건 현장을 봉쇄하고 사건 경위를 조사 중이다.이 사건은 미국 주요 언론들을 통해 빠르게 보도됐다. CNN은 자사 기자들이 백악관 인근에서 총성을 들었으며, 당시 백악관 북쪽 잔디밭에 있던 취재진이 브리핑실 내부로 긴급히 대피했다고 전했다. SS는 이후 백악관을 일시적으로 폐쇄하고, 건물 외부에 있던 기자들에게 대피 지시를 내렸다. 폭스뉴스는 총격범이 백악관을 향해 권총을 3발 발사했으며 SS 대원들이 대응 사격을 해 총격범을 제압했다고 보도했다. 로이터 통신은 법집행 당국의 한 관계자가 "용의자는 백악관 인근의 검문소로 접근했으며, 경찰관들에게 총을 발사했다"며 "용의자가 제압된 뒤 병원으로 이송됐다. 법집행 요원 중에 부상자는 없다"고 전했고 보도했다.최근 백악관 인근에서는 총격 사건이 잇따라 발생하고 있다. 지난 4일에는 백악관에서 멀지 않은 워싱턴 기념탑 남동쪽 교차로에서 총기를 소지한 용의자가 법집행 요원들을 향해 발포, 요원들이 응사하며 교전을 벌인 사건이 있었다. 지난달 25일에는 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 근처 보안검색 구역에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 괴한이 총을 쏘며 검색대를 돌진해 통과한 직후 당국에 제압됐다. 당시 만찬장에는 트럼프 대통령이 참석해 있었지만 무사히 대피했다.