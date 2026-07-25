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이재용·정의선·이해진, 엔비디아 본사서 엔비디아 젠슨황 회동

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안소연 기자

승인 : 2026. 07. 25. 08:38

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이재용 삼성전자 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 기념사진을 촬영하고 있다. /엔비디아
이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 기업인들이 미국 실리콘밸리에 위치한 엔비디아 본사에 방문했다.

24일(현지시간) 엔비디아는 미국 본사에서 각 기업들이 젠슨 황 CEO와 함께 찍은 사진을 공개하면서 사내를 둘러봤다고 밝혔다.

기업인들이 사진을 촬영한 곳은 엔비디아의 엔데버(Endeavor) 빌딩 로비다. 엔비디아 측은 "엔데버 빌딩의 각진 디자인은 현대 컴퓨터 그래픽의 기본 요소인 삼각형에서 영감을 받았다"면서 "사진 촬영 당시 주변에서는 엔비디아 직원들이 평소와 같이 업무를 이어가고 있었다"고도 설명했다.

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정의선 현대차 회장과 젠슨 황 CEO. /엔비디아
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이해진 의장(왼쪽에서 7번째)과 젠슨 황 CEO(왼쪽에서 6번째)가 양 사 관계자들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. /엔비디아
안소연 기자

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