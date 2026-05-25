생활가전 판매량 증가에 화색…쿠쿠, 판교 현대百서 팝업스토어 운영

1 0 쿠쿠 인스퓨어 실링팬 모습.

쿠쿠가 생활가전 판매량도 증가에 힘입어 팝업스토어를 운영한다.쿠쿠는 오는 28일까지 현대백화점 판교점에서 팝업스토어 '더 프리미엄 스위트 @쿠쿠'를 운영한다고 25일 밝혔다.올 1분기 생활가전 판매량이 증가한 덕분이다. 올 1분기 쿠쿠 인덕션레인지 판매량은 전년 대비 23.4% 증가했다. 또한 같은 기간 동안 음식물처리기는 366.8% 늘어났다. 지난해 12월 첫 선을 보인 실링팬은 출시 4개월 만에 판매량이 2200% 이상 급증했다.이에 회사는 팝업스토어를 열고 소비자가 쿠쿠 제품을 경험해 볼 수 있도록 준비했다. 여기엔 제품군별 라이프스타일 콘셉트를 적용해 △에어 스위트 △셰프 스위트 △클린 스위트 △시즌 스위트 등 총 4개 테마 공간으로 구성했다.에어 스위트 존에서는 서큘레이터를 선보인다. 쿠쿠 인스퓨어 실링팬은 천장에서 17㎝만 내려오는 초슬림 디자인을 적용했다. 함께 전시되는 '쿠쿠 인스퓨어 에어 서큘레이터'는 BLDC 모터와 7엽 날개를 탑재했다.셰프 스위트 존에서는 19만 개의 끓는 소리 데이터를 학습한 인공지능(AI) 센서가 국물 넘침을 방지하는 'AI 트리플 프리존 인덕션'을 체험할 수 있다.클린 스위트 존에서는 고온 건조·분쇄 방식으로 눌음방지모드와 등을 갖춘 '에코웨일 큐브 음식물처리기'를 전시한다. 행사 기간 동안에는 현장 방문객 대상으로 음식물처리기 전용 활성탄 필터 증정 이벤트도 진행된다.시즌 스위트 존에서는 16ℓ 대용량 제습 능력이 적용된 '쿠쿠 인스퓨어 슬림 제습기' 신제품도 새롭게 선보일 예정이다.