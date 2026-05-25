경찰, 스타벅스 ‘탱크데이’ 5·18 유공자 추가 조사

박하성씨 등 5명 고소인 조사…추가 고소 참여 움직임도

‘책상에 탁!’ 문구 놓고 모욕·5·18 특별법 위반 여부 쟁점

PYH2026052403120001300_P4 0 정부가 최근 마케팅 문구로 인해 5·18 민주화운동 폄훼 의혹이 제기된 스타벅스코리아에 수여했던 정부 표창의 취소 여부를 두고 내부 검토를 진행한 것으로 알려졌다. 이는 사회적 물의를 일으켰을 경우 정부 표창에 대한 수시 취소가 가능하다는 지침 규정에 따른 것이다. 사진은 24일 서울 한 스타벅스 영업점 모습./연합뉴스

경찰이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 5·18 민주화운동 유공자들을 추가로 불러 조사한다.서울경찰청 공공범죄수사대는 25일 오후 광주 남부경찰서에서 5·18 민주화운동 유공자 박하성씨 등 5명을 고소인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 박씨는 이번 사건과 관련해 두 번째 조사를 받는 것으로 알려졌다.박씨 등은 앞서 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등을 모욕 및 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 고소했다. 이들은 지난 18일 스타벅스코리아 텀블러 프로모션에서 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 문구가 사용된 것을 두고 5·18 민주화운동과 유족, 유공자를 모욕하고 역사적 의미를 훼손했다고 주장하고 있다.현재까지 5·18 유공자 20여 명이 추가 고소에 참여하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 경찰은 우선 최초 고소인들을 중심으로 피해 주장과 고소 경위, 문제로 지적된 문구의 의미 등을 확인할 방침이다.경찰은 서울과 광주에 접수된 스타벅스 '탱크데이' 관련 고소·고발 사건을 서울경찰청으로 병합해 수사하고 있다. 사건을 넘겨받은 뒤 하루 만에 고발인 조사를 진행하는 등 수사에 속도를 내고 있다. 정 회장 등은 고소·고발 절차에 따라 피의자 신분으로 입건된 상태다.