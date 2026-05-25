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하나금융, 인천 취약계층 아동 초청 문화체험 봉사활동

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박서아 기자

승인 : 2026. 05. 25. 13:58

덕수궁 역사교육·경제 뮤지컬 관람
임직원 1대1 멘토로 참여해 소통
[사진자료①] 하나금융그룹, 가정의 달 맞이 인천 지역 취약아동 위한 문화체험 봉사활동 실시
인천 지역아동센터 어린이들이 23일 하나금융그룹의 문화체험 봉사활동에 참여해 역사해설가의 설명을 들으며 문화재를 관람하고 있다./하나금융그룹
하나금융그룹이 가정의 달을 맞아 문화체험 기회가 부족한 취약계층 아동을 대상으로 봉사활동을 진행했다.

하나금융그룹은 지난 23일 인천 지역아동센터 어린이 40여명을 초청해 임직원과 함께하는 문화체험 봉사활동을 실시했다고 25일 밝혔다.

이번 봉사활동은 취약계층 아동에게 역사교육과 올바른 경제 습관 형성을 위한 경제 뮤지컬 관람 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 하나금융그룹 임직원 40여명도 자발적으로 참여해 어린이들을 위한 1대1 전담 멘토 역할을 맡았다.

참여 아동들은 먼저 서울 덕수궁을 방문해 전문 역사 해설가의 설명을 들으며 문화재를 관람했다. 하나금융그룹은 어린이들이 책에서 접했던 문화유산을 직접 둘러보며 우리나라 역사에 얽힌 이야기를 배울 수 있도록 프로그램을 구성했다.

이어 하나금융그룹 명동사옥 대강당에서 어린이 경제 뮤지컬 '재크의 요술지갑'을 관람했다. '재크의 요술지갑'은 하나은행이 2007년부터 19년째 운영 중인 뮤지컬 형식의 금융 교육 프로그램이다. '재크와 콩나무'를 모티브로 저축·소비·나눔 등 경제 습관을 쉽게 익힐 수 있도록 구성됐다.

하나금융그룹은 가족돌봄아동 식사 지원 사업과 장애 아동 대상 재활·학습 보조 기구 지원 사업 등 미래세대 아동의 성장을 지원하기 위한 ESG 활동을 이어가고 있다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "이번 활동이 아이들에게 더 넓은 세상을 경험하고 미래를 꿈꾸게 하는 소중한 계기가 되길 바란다"며 "미래 주역인 어린이들이 건강하게 자라며 꿈을 펼쳐나갈 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
박서아 기자

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