野경기 광주시장 후보 방세환 “시민 삶 속에 녹아들 것”

국힘 시·도의원 후보군 집결 '원팀' 강조

"골든크로스 흐름 진단, 막판 지지 호소"

clip20260525153040 0 /방세환 후보 캠프 측 제공

방세환 국민의힘 경기 광주시장 후보가 24일 시·도의원 출마자들과 태전동 큰별공원에서 합동 유세를 진행하며 지역 표심 결집에 나섰다. 선거 후반 지지세가 '골든크로스'로 전환됐다는 캠프 자체 분석하에 원팀 기조를 통한 막판 총력전을 전개하는 모양새다.이날 오후 6시 태전동 큰별공원에서 열린 합동 유세에는 방 후보를 비롯해 김민석 도의원 후보(2선거구), 조예란 시의원 후보(나선거구 가), 한대희 시의원 후보(나선거구 나), 김시은 비례대표 후보가 자리했다. 후보자들은 "하나된 힘으로 광주의 새로운 도약을 만들겠다"며 "지금 광주에 필요한 것은 갈등과 정쟁이 아닌 시민 삶을 바꾸는 실행력"이라고 주장했다. 참석자들은 이번 선거를 "광주시 미래를 결정짓는 중요한 분기점"이라며 지역 내 교통·생활·교육·복지 분야에 걸친 발전 비전과 시민 중심 행정 실현에 대한 구상을 제시했다.방 후보는 현장 연설에서 "광주의 변화와 발전은 결국 시민과 함께할 때 완성된다"며 "시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 행동하겠다"고 밝혔다. 이어 "끝까지 낮은 자세로 시민 한 분 한 분의 삶 속에 녹아들어, 시민과 함께 호흡하며 반드시 승리로 보답하겠다"고 덧붙였다.투표 독려와 함께 자체적인 판세 분석 결과도 언급했다. 그는 "광주에도 긍정적인 바람이 강하게 불고 있다"며 "시민 여러분의 한 표, 한 표가 광주의 미래를 바꾸는 힘이 될 것"이라며 시민들의 지지를 요청했다. 유세 현장에서 출마자들은 최근의 지지율 추이에 대해 "단순 반등을 넘어 이른바 '골든크로스' 흐름을 만들어내고 있다"며 선거 중반 이후 변화된 민심을 동력 삼아 마지막 순간까지 선거전에 매진하겠다고 했다.