국토부 “GTX 삼성역 철근 누락…서울시, 6차례 통보했지만 식별 어려워”

이미지 0 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장 모습./연합뉴스

국토교통부가 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 논란과 관련해 서울시의 해명을 재차 반박하고 나섰다. 서울시는 "시공 오류를 인지한 직후 국가철도공단에 통보했고, 긴급 안전점검에서도 현재 구조물 이상이 없다는 판단이 나왔다"고 설명했지만, 이와 관련 국토부는 "서울시가 수개월간 별도 긴급 보고 없이 사안을 관리해왔다"며 지적했다.국토부는 25일 저녁 입장문을 통해 "서울시는 2025년 11월 13일 이후 총 6차례에 걸쳐 관련 내용을 건설사업관리보고서에 포함해 제출했지만, 방대한 월간 보고서 내 일부 업무일지 수준에 그쳤다"고 밝혔다. 해당 보고서는 매월 2000~3000페이지 분량으로, 철근 누락 내용이 별도 긴급보고나 핵심 현안으로 정리되지 않아 즉시 식별하기 어려웠다는 설명이다.이어 "지난해 11월 이후 국토부·국가철도공단·서울시가 참여한 현장점검 및 회의가 17차례가량 진행됐지만, 서울시는 5층 기둥 철근 누락 문제를 별도로 언급하지 않았다"고 지적했다. 철도건설사업 시행지침에 따른 중간점검 과정에서도 천장 균열과 누수 등은 지적하면서도 핵심 구조 오류는 밝히지 않았다는 주장이다.앞서 김성보 서울시장 권한대행은 이날 오후 시청에서 진행된 기자간담회에서 "서울시는 시공 오류를 인지한 직후 공문을 통해 국가철도공단에 통보했다"며 "당초 기술적 검토 사안으로 판단했지만, 국토부 논의 과정에서 정책적 판단이 필요한 사안으로 확대됐다"고 설명한 바 있다. 또 "국토부 긴급 안전점검 결과 현재 구조물 상태에는 이상이 없는 것으로 확인됐다"고 강조했다.하지만 국토부는 GTX 삼성역 시설은 향후 국가 소유로 귀속되고 민간사업자 운영 및 코레일 유지관리가 예정된 국가철도시설이며, 서울시 단독으로 중대한 시공 오류에 대한 보강공법을 마련하는 것은 적절치 않다는 입장으로 다시 맞섰다.국토부에 따르면 서울시가 검토한 보강방안은 시공사·감리단·서울시 간 협의 수준으로, 철도시설 관련 전문기관과의 공식 협의는 없었다. 특히 이달 진행된 외부전문가 자문회의에서는 공사가 이미 지하 3~4층까지 진행된 만큼 기존 보강공법의 성능 저하 가능성과 유지관리 문제 등을 추가 검토해야 한다는 의견도 제시됐다.안전성 판단을 둘러싼 해석 차이도 이어졌다. 국토부는 지난 5월 6~8일 외부 전문가 20명을 투입해 긴급 안전점검을 실시한 결과 "현재 구조물이 일정 강도를 유지하고 있는 것은 맞지만, 최하층 기둥 철근이 누락된 만큼 시공 단계별 추가 안전성 검토와 보강 조치가 필요하다"고 밝혔다.또 "긴급 점검은 육안 중심의 간이 검토 수준"이라며 "향후 정밀안전진단을 통해 구조해석과 지진, 지반침하 등 특수 상황까지 종합 검토해야 한다"고 설명했다.시험운행 과정에서도 양측 시각차가 드러났다. 국토부는 "시공 오류를 확인한 지난 4월 29일 즉시 시설물검증시험을 중단했고, 다음날 긴급회의를 거쳐 열차 진동 영향 검증 후 제한적으로 시험운행을 재개했다"고 밝혔다.이후 측정된 진동 수치는 관리 기준치(0.3cm/s)를 크게 밑도는 평균 0.022~0.069cm/s 수준으로 확인됐지만, 국토부는 "현재는 제한적 시험 운행 단계일 뿐"이라며 "향후 영업시운전 단계에서는 하루 200회 이상 열차 운행이 예정된 만큼 추가적인 안정성 검증이 필요하다"고 강조했다.국토부는 앞으로 행정안전부 및 관계기관 합동점검, 감사 등을 통해 원인과 책임 소재를 규명하고, 정밀안전진단과 보강공법 검증을 병행하겠다는 방침이다.